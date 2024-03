A főszereplőt, most is Téglás Márton vendég színész alakította. Az utcai előadás a Kossuth térről indult, majd a tömeg az Európa-park felé haladt és több megállóhely után érte el a Mindszenty térre, a Hősök templomáig. Sarkadi Kiss János az előadás rendezője lapunknak elmondta, vallási szempontból ez egy nagyon fontos stádiuma Jézus életének, a színészeknek és a rendezőnek pedig kreatív élményt nyújt. A körmenethez nagyon sokan csatlakoztak menet közben. Többeknek a kezében zöldellő ágak és barkák is voltak.