A három tucatnyi festmény többsége tájkép, erdőrészlet, de a csendélet is megjelenik a vásznakon. Kurucz Gábor, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, Várda a jutai körjegyzőséghez tartozik, ahol Szummer Márta is dolgozik.

Fontosnak tartják és figyelnek is arra, hogy olyan alkotókat hívjanak meg kiállítani, akik valamilyen formában kapcsolódnak a faluhoz.

A jutai festő egy képzőművészeti alkotóműhelyben tanult négy éven keresztül, és 2008-ban kezdett el festeni. Az elmúlt tizenhat évben több technikát is kipróbált. Dolgozott porpasztellel, olajfestékkel, néhány éve pedig már akrillal is készít különféle képeket. Szummer Mártának eddig több csoportos és öt önálló kiállítása volt. Alkotásait Budapesten, Tokajban, Kaposváron és több nyugat-európai országban is falra akasztották már.

A várdai tárlat, melyet Szász Endre festőművész özvegye, Szászné Hajdú Katalin nyitott meg, április negyedikéig látogatható a polgármesteri hivatalban.

