Táncházzal kezdődött a szerda reggel a taszári óvodában. A népviseletbe öltözött óvónők a gyerekkel közösen ropták a táncot, majd forgószínpadszerűen különböző népi játékokkal ismerkedtek. – A népi hagyományok őrzése, népdalok, népi játékok élményt adnak a gyerekeknek – mondta el Kreizerné Bankics Anita, a taszári Napsugár óvoda és bölcsőde vezetője. – Különleges élmény nekik egy pörgős, kikeményített szoknyát felhúzni, vagy ha fonott hajukba szalagot fűzünk.

Hatodik éve ünneplik a népviseletek napját az oktatási intézményben, ahol Varjas András polgármester is népviseletbe bújt. – A feljegyzések szerint a családom az 1740-es évek óta él Taszáron, és sok felmenőm ruhája megmaradt – mondta. – Ami rajtam van, az a turul nemzetség ruhája, 8 éve szabattam magamra, és például szüreti felvonuláson is viselem – tette hozzá.

A Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Vármegyei Igazgatóságának munkatársai a Hungarikum Játszóházban a somogyi értékeket mutatták be, ahol játékosan ismerkedtek a gyerekek a különböző táj­egységekkel. Baranyai Zoltán igazgatóhelyettes elmondta: a vármegyében évről évre egyre többen csatlakoznak a népviseletek napjához. – Ezek az öltözékek nemcsak múltbeli divatot vagy praktikus viseletet jelentenek, hanem a magyar identitás és örökség éltetőelemei is – mondta el Baranyai Zoltán.