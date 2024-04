Kiss László tíz év után „tért haza”.

– 2007. és 2011. között már vezettem a művelődési központot, akkor nagyon sok mindent elértünk. Többek között ebben az időszakban újítottuk fel a szabadtéri színpadot. Uniós pályázaton nyertünk rá támogatást is. Mindenképpen fel kellett újítani, mert az állapota nagyon leromlott, még így is olyan sztárokat sikerült idecsábítani, mint Ákos. Aztán nekiláttunk a modernizálásnak, és azóta megújult pompájában fogadja a látogatókat. Elindítottuk a Kálmán Imre Emléknapokat, a Stefánia-fesztivált, aztán elmentem. Amikor 2021-ben visszatérve végigsétáltam az épület ismerős folyosóján, egészen déja-vu érzésem támadt, hiszen mintha megállt volna itt az idő vagy el sem mentem volna – vallotta be Kiss László.

Saját bevallása szerint is nagy fába vágta fejszéjét, amikor elkezdte újraépíteni a helyi kulturális életet a nyár fővárosában, ahhoz kitartó munkára volt szükség.

– Időt, türelmet és bizalmat kértem, amikor visszajöttem Siófokra, mert újra kellett fogalmaznom a művelődési központ működését, és ez nem megy egyik napról a másikra. Az első év még döcögött, de tudtam biztosan, hogy az idő nekünk dolgozik, és majd belerázódunk. Ez másfél év után történt meg, a siófoki közönség újra felfedezett minket és visszatért hozzánk. Most már az előadásaink mindegyike közel telt házas. A szabadtéri színpad is újra beindult, hiszen a tavalyi évadban több előadás is ezernél több nézőt vonzott – mondta a Kálmán Imre Művelődési Központ igazgatója. Aki hozzátette: kiváló munkatársakkal garantált a siker. Ő pedig nem az a fajta vezető, aki ragaszkodik mindenáron saját elképzeléséhez, szívesen meghallgatja a jó ötleteket. A Szabadtéri Színpad az idei nyáron is ontja magából a programokat: musicalek, zenés előadások és koncert is szerepel a repertoárban.

Ezzel együtt a városi nagy rendezvények szervezése is visszakerült a Kálmán Imre Művelődési Központhoz, így a tavaszi fesztivált, a Húsvéti Nyuladalmat és a Halfesztivált is a művelődési központ szervezi.

– Úgy véltem, az fontos, hogy ezeket a rendezvényeket a város művelődési központja fogja össze. Az elmúlt évek munkájának meglett az eredménye, mert újra megtöltik a látogatók a színházi előadások nézőterét is. Elmondhatom, hogy mostanra már nemcsak a siófokiak, de a környező településekből, városokból, sőt az ország több pontjáról is érkeznek hozzánk. Rendszeresen jönnek kifejezetten a színházi előadások miatt Soprontól Budapesten át még Nyíregyházáról is – mondta Kiss László. Mondhatnám, hogy ez a kultúra hozzájárulása a város gazdasági életéhez. Hiszen a vendégéjszakák száma növekszik és az emberek itt költik el a pénzüket, tehát kulturális turizmust generál a nagy múltú kulturális intézmény. Kiss László szerint színvonalas fesztiválokra és kulturális programokra van szükség, és ezáltal még több minőségi szórakozásra kiéhezett turista érkezhet a városba. Ennek érdekében került vissza a Kálmán Imre Művelődési Központhoz a Teátrum kávéház üzemeltetése is a helyi képviselő-testület döntéseként.

– Évek óta üresen állt, és most sikeresen megpályáztuk, ezzel egy új helyszínnel gazdagodik az intézményünk. Itt intimebb hangulatú, kamarajellegű rendezvényeket szeretnénk tartani, de ide kerül a korábbi KulTerasz néven futó programunk is KultTér néven. A terveink szerint már húsvétkor kinyitunk, de igazán ősszel indul be majd a Teátrum, amikor a város egy kicsit elcsendesedik – avatott be minket Kiss László igazgató. Az új programkínálat betölti azt az űrt, amely eddig hiányzott a működésünkből, és amit a közönség is hiányolt – fűzte hozzá.