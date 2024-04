Aprócska ember kuporgott egy szintén nem nagy méretű széken a fa alatti árnyékban hétfőn a vasútállomással szembeni járdán. A nap minden erejével tűzött, így nem is csoda, hogy itt talált némi oltalmat, a lombok alatt. Előtte festővászon, amin éppen a siófoki vasútállomás impozáns épülete látszott kibontakozni az apró ember keze nyomán. Hatalmas festőtáblán színek tucatjai pompáztak, amiből még több keletkezett, ahogy a művész ecsetjével hol az egyikbe, hol a másikba merített, maszatolt.

A vásznon már szinte teljes valójában pompázott a vasútállomás épülete, látszott, alkotója már órák óta itt lehet és dolgozik szorgalmasan.

Megállok mellette, nézem, hol őt, hol a képet, hol pedig a vasútállomás épületét. Tetszik, amit látok. Egyedi, mondhatni romantikus stílusban álmodja vászonra a festő az épületet. Megszólítom az alkotót, és munkája után érdeklődöm.

Mint kiderül, a fa alatt alkotó nem más, mint Le Thuong vietnámi festőművész, aki elmondása szerint 1989-ben érkezett Magyarországra, és azóta is Budapesten él. A rajzfilmgyártás területén kamatoztatta korábban tehetségét, de szíve mindig is a szabad festészet felé húzott. Szereti Magyarországot, kultúránkat, építészetünket és népművészetünket, ami inspirálja és visszatérő motívum műveiben.

Amíg beszélgetünk, többen is megállnak, hogy egy pillantást vessenek a készülő alkotásra. Le nem az épülettel szemben ül, hanem oldalra, és a vállán átlesve szemléli modelljét, egy alkotói sajátosság, ami kívülállók számára talán furcsa lehet.

Kiderül, hogy Le Erzsébetvárosban állandó kiállítással is rendelkezik, de ezt a képet nem oda szánja. Egy járókelő az árára is rákérdez, de a művész határozottan közli: nem eladó! Ez a festmény Nyugat-Európa felé veszi majd az útját, bár még maga a festő sem tudja, pontosan hova, de biztos abban, hogy kiállításokon fogja bemutatni.

Remélem, hogy a keddi hideg és az eső sem tántorította el Le Thuong-ot attól, hogy a siófoki vasútállomást követően a Plébániatemplomot is vászonra álmodja, az eredeti terve szerint. Hiszen e művek által számunkra Le Thuong nem csupán a magyar építészet szépségét mutatja be a világnak, de városunk hírét is messziföldre viszi.