A Budapesten élő és alkotó szobrászművész szülővárosában első alkalommal állította ki munkáit, amelyek május végéig tekinthetők meg.

Békési Ervin elsősorban fából készít szobrokat, munkásságára nagy hatással volt a nagyatádi faszobrász alkotótelep. Szobrainak témája az absztrakt és figurális közti átjárhatóság, közvetlen környezetünk szimbolikája.

– Húsz év telt el azóta, hogy végérvényesen a szobrász pályát választottam hivatásomként – mondta tárlatáról Békési Ervin. – Úgy döntöttem, ez egy szép kerek évforduló ahhoz, hogy eleget tegyek a felkérésnek és ott is bemutassam a munkáiat, ahonnan származom. Igyekeztem a kiállítás anyagát úgy alakítani, hogy minden eddigi fejezetbe betekinthessenek a látogatók.

A korábbi munkák mellett olyan műtárgyak is szerepelnek most a kiállításon, amelyeket máshol még nem mutatott be. – Remélem mindenki számára sikerül egy-két olyan pillanatot nyújtani, ami hasonlít ahhoz az élményhez, amit annak idején a nagyatádi szoborpark adott nekem – mondta el a szobrász.

Kozák Zsuzsa esztéta a megnyitón így fogalmazott: a szobrász alkotásainak célja elsősorban a gyönyörködtetés, az örömszerzés, az életigenlés, a biztatás. – Békési Ervin tudja azt, amiről Nietzsche beszélt: a művészet azért van, hogy el tudjuk viselni az életet – mondta. – Ezt a szükségszerűséget ismerte fel, és ennek köszönhetjük a legviccesebb művei mélyén bujkáló drámát, vagy a legfeszesebb szobrokban munkáló szívmelengető emlékeket.