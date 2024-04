„Nagyok voltak a kicsik” - így irt az akkori Somogy Hírlap. Azóta már felnőttek azok a gyermekek és csodák-csodája már az ő gyermekeik is énekelnek a fesztiválon, amelyet szombaton tizenhetedik alkalommal rendeztek meg a kaposvári református templomban. Kerekesné Pytel Anna főszervező elmondta: Petró László lelkipásztor nemcsak szívügyének tekintette a rendezvényt, de köszöntő gondolataival is arra biztatta a gyermekeket, hogy az énekléssel nemcsak magunknak, de másoknak is örömet adhatnak.



– Kaposvár mindig szívesen fogadja a kicsinyek kórusait – így köszöntötte Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere a dalosajkú 320 énekest , karnagyokat. Felidézte, mikor különböző kórusokban mekkora élmény volt számára az éneklés.

A fesztivál Bárdos Lajos 125., míg Szőnyi Erzsébet születésének 100. évfordulója előtt is tisztelgett.

– Jó volt hallani a sok tapsot, mert mindegyik kórus olyan fegyelmezetten, olyan felkészülten állt a dobogóra, hogy a zsűri nehezen tudott szólni a meghatottságtól –mondta el Kerekesné Pytel Anna. Az egyházi és világi művek váltották egymást. A Liszt-díjas Tóth Ferenc valamennyi találkozón részt vett és könnyeivel küzdött, amikor arról beszélt, hogy milyen példaértékű ez a találkozó, amit Kaposvár két évenként megszervez. – Milyen nagy boldogság lenne, ha Magyarországon, Kodály országában minden iskolában lenne ilyen lelkes éneklő közösség – tette hozzá. A kaposvári Kodály iskolások mindkét kórusa Arany Diplomával, országos dicsérettel, a Pécelről érkezett Rutafa Gyermekkar és a Gödöllőt képviselő Erkel Ferenc Általános Iskola Kórusa Arany Diplomával, Év Kórusa címet kapott. Színvonalas műsorukkal gazdagították a vastapssal kísért székesfehérvári Bárdos Lajos Gyermekkar, és a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola kicsinyeinek előadását. A péntektől vasárnapig tartó programot a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány szervezte sok-sok támogatóval, mint például a Magyar Művészeti Akadémia és Kaposvár város Önkormányzata.