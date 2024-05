– Régóta szerettem volna írni az egykori majorságokról, 50 éve Balatonfenyvesen nyaralok, így a helyiektől sokat hallottam a témáról – mondta Buza Péter fenyvesi könyvbemutatóján. – Kiterjedt majorvilág alakult ki a Nagy-Berekben még a 19. század közepén. A környék nagybirtokosai, főként arisztokraták ezt a területet is gazdasági tevékenységükbe szerették volna bekapcsolni. Szántóföldi termelés is zajlott, de inkább az állattartás volt a hangsúlyos. Birkákat, sertéseket és marhákat neveltek itt, de egyes uraságoknál a versenylótenyésztés is megjelent. Olyan családok birtokában voltak itt területek, mint például a Hunyady, a Zichy vagy a Széchenyi. Egy-egy időszakban egyszerre akár 300 ember is élhetett a majorvilágban, 1860 és 1960 között pedig több ezerre tehető azoknak a száma, akik a Nagy-Berek területén laktak és dolgoztak – mesélte Buza Péter a könyvbemutatón.

Nem csupán az volt a cél, hogy a kötetben ismertessem az egykori majorokat, mint lakott helyeket és gazdasági egységeket, hanem azt szerettem volna bemutatni, hogy kiknek szolgáltak az egyes majorok, s az ott élt emberek. Így kerültek bele a könyvbe azok a fejezetek, amelyek ezeknek a birtokos családoknak az életútját ismertetik – folytatta a szerző.



Nehéz volt rátalálni a hiteles forrásokra

Azok közül, akik egykor gyermekként a 20. század elején a majorvilágban nevelkedtek, ma már kevesen élnek. Mintegy húsz 90 év feletti idős visszaemlékezéseit azonban sikerült Buza Péternek összegyűjtenie a kötethez, amely a Hubertus Bt. gondozásában jelent meg. – A Nagy-Berek területén gazdálkodóként felelősséget érzünk a természeti és épített környezetünkért, de ugyanúgy szívügyünk a majorságok története. Ezért is örültünk, amikor Buza Péter megkereste a céget a könyv ötletével – mondta Kemény Gábor, a Hubertus Bt. ügyvezetője. A fenyvesi majorvilágot bemutató kötet 500 példányban jelent meg.