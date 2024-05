A helyi általános iskolák alsósai számára rendeztek „”Kakaó-koncertet”, majd a Móricz Zsigmond Művelődési Központban folytatódott a rendezvénysorozat. Koós Csaba polgármester örömének adott hangot, hogy jól megszervezett programokkal érkeztek a szervezők és a rendezők. Legszívesebben a találkozás helyett akár a fesztivál jelzővel is ellátná a programot.

A kamarateremben a grafika tanszakos növendékek kiállításában gyönyörködhettek az érkezők. Ugyan itt láthattak kézműves foglalkozást, ahol részt is vehettek és ki is próbálhatták kézügyességüket, kreativitásukat. A színházteremben a Deák és az Arany iskolák diákjai műsorai követték egymást: ének, zene, tánc, szólisták. Valamennyien nagy tapssal jöttek le a színpadról. A színpad előterében az ifjúsági zenekar mutatkozott be Kápolnás Mihály vezényletével. Ha nem mondták volna előtte, el sem hittem volna, hogy még alakulóban vannak, olyan jól játszottak.

Nagy taps fogadta a Kis-Boróka és a Boróka Néptáncegyüttest is. Ők hozták megszokott színvonalukat. Aki fáradt volt már, ő is ülve táncolt zenéjükre és vidám táncaikra. A programot az egész udvart megtöltő táncosok és érdeklődők táncháza zárta Vránics Eszter és Orsós Péter vezetésével.