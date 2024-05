Ajánló 24 perce

Anyák napi programok és fesztiváli foratag vár ezen a hétvégén

A hétvégén kezdődik a Gyermekszínházi Biennálé és éppen most van anyák napja is. Összegyűjtöttünk pár programot anyukáknak, családoknak vagy akár baráti társaságoknak is.

Koszorus Rita Koszorus Rita

Illusztráció Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Szombat (május 4.) Kaposvár 10 óra Anyák napi gyöngyékszer készítés Helyszín: Együd 14:30 Finisszázs/a létező és a lehetséges Helyszín: Vaszary Képtár 22 óra Retro party Helyszín: Park 74 Szenna 9 óra A Somogy Vármegyei Kormányhivatal családi napja Helyszín: Szennai Skanzen 11 óra Emeld fel a gyermeked Helyszín: Szennai Skanzen Kaposmérő 10 óra Nyílt nap Helyszín: Kassai Lovasíjász Iskola Balatonszárszó 7 óra Termelői piac Helyszín: Központ Balatonlelle 22 óra Bruno x Spacc x Szecsei Helyszín: Y Club Szántódpuszta 7 óra Termelői piac Helyszín: Élő Major Látrány 10 óra Kis mesterek anyák napi titkos meglepetés készítése Helyszín: Művelődési Ház Vasárnap (május 5.) Kaposvár 8 óra Pannon Kupa I. Forduló Helyszín: Pannon Lovasakadémia 10 óra Vuk, a kis róka mesemusical Helyszín: Kultik Kaposvár 10 óra Tintaló parkszínház Helyszín: Vaszary park 15 óra Anyák napi virágültetés Helyszín: Vaszary (Okos) park Balatonföldvár 10 óra Életfa avató ünnepség Helyszín: Európa Park Bőszénfa 10 óra Anyák napja Helyszín: Szarvasfarm Zamárdi 8 óra Termelői piac Helyszín: Patkó Büfé Szántódpuszta 7 óra Termelői piac Helyszín: Élő Major

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!