Ez a nap rendhagyó volt a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A "Házhoz megy a Zenede" programsorozat látogatása során Bordás József vezetésével, Baricz Gergő énekes, Nagy Zoltán gitáros, Kovács Felicián billentyűs, és Köpöncei Dániel basszusgitáros zenéltek a helyi Kincskereső Általános Iskola ötödik és hatodik osztályos diákjai számára.

A Petőfi Sándor Művelődési Házban Bordás József vezetésével, Baricz Gergő énekes, Nagy Zoltán gitáros, Kovács Felicián billentyűs, és Köpöncei Dániel basszusgitáros zenéltek

Forrás: Hajdú Marianna/Somogy Megyei Hírlap

Az interaktív koncert során Bordás József és csapata a Rock and roll varázslatos világán vezették végig a gyerekeket a zenetörténet kanyargós útjain. Ám a program célja nem csak az volt, hogy a diákok zenei ismereteit tágítsák, hanem a kedvüket is meghozzák a zenéléshez, és maguk is megtanuljanak valamilyen hangszeren játszani.

“A hangszeres oktatás fontos része a kulturának. Szeretnénk, ha a gyerekek nem csak megismerkednének a zenetörténelemmel, de kedvet kapnának ahhoz, hogy maguk is zenéljenek"

mondta Bordás József, miközben a gyerekek izgatottan várták a koncert kezdetét.

A koncert közben Bordás József kalauzolta közönségét a Rock and roll történelembe

Forrás: Hajdú Marianna/Somogy Megyei Hírlap

A délelőtt folyamán a gyerekek nem csak hallgatták a zenét, hanem részt is vettek benne: együtt énekeltek az előadókkal, táncoltak a színpad előtt és éppúgy élvezték minden pillanatát, mintha csak egy rockfesztiválon lennének.

De ezzel korántsem volt vége a rendhagyó tanórának. A koncert végén maguk is kipróbálhatták a gitárt, a billentyűket, sőt, egy dobos szettet is. A délelőtt végére sok diák már azt tervezgette, melyik hangszeren zenélne majd szívesen a jövőben.

A "Házhoz megy a Zenede" programsorozat hétfői koncertje Balatonszabadiban életre szóló élményt és talán szenvedély is adott a fiatalok számára.