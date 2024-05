Bár kora délelőtt reménytelenül zuhogott az eső, mégis újabb, esernyővel felfegyverkezett érdeklődők csatlakoztak a rendezvényhez. Csaknem ezren vettek részt a látványokban bővelkedő programban.

Legszívesebben estig itt maradnék a laktanyában, mindegyik bemutatót megszeretném nézni

– mondta egy 16 éves nagyatádi fiú. – A katonai teherautókat és a rendőrségi autókat már láttam, most a fegyverek következnek.

Szovjetunióban kifejlesztett és gyártott 7,62 mm-es PK modernizált változata a PKM a géppuska, Automata Módosított Deszantfegyver (AMD 65) és a Magyar Honvédség rendszeresített gépkarabélya az AK 63 D gépkarabély, fegyverekből nem volt hiány a bemutatón. Néhány lépéssel távolabb az egyik sátorban már fémkereső, álcaruha várta a diáksereget, egy tinilány épp a gázálarc felvételével bajlódott. Felnőttek is részt vettek a nyílt napon, az 51 esztendős Szabó Attila is jól érezte magát. Azt mondta: elsőként a fegyver felhozatalt térképezte fel, sok régi emlék jutott az eszébe. A középkorú férfi még a '90-es évek elején 12 hónapot húzott le sorkatonaként. A somogygeszti iskolából 12 kisdiák érkezett, a kísérő pedagógus, Finánczné Ozsváth Noémi szerint a gyerekek már a látogatás első órájában élmények sokaságát élhették át. A Somogyi Huszárok is kitettek magukért, sátrukban a kard és a szablyán kívül karabélyt is kiállítottak.