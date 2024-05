Az számít csak, hogy a koncerten mozogjanak az energiák, legyen jókedv, a hallgatóság ne gondolkodhasson a problémáin

– Az új album dalainak egy része már rég megszületett, de még nem jelent meg – mondta Oláh József. – Ezeket turbóztuk fel vendégművészekkel, mint Mező Misi, Pál Julcsi, Bagossy Norbi, és csináltunk egy új dalt a Pogányindulóval. Nekem nem is igazán tetszik (nevet). Nem vagyok olyan ember, aki könnyen megelégszik az eredménnyel. Majd, ha kész lesz a lemez és kikevertük a dalokat, biztosan jobb lesz. Tökéletes lemez nincs, de remélem a rajongóknak is tetszeni fog.

– Különböző műfajok képviselőivel zenélnek együtt, mint a Bohemian Betyars vagy a már említett Pogányinduló. A cigányzene könnyen ötvözhető más műfajokkal?

– Nem azért állunk össze másokkal, hogy előnyt kovácsoljunk belőle. Nekem volt fontos, hogy a Parno Graszt zenekart nem akartam elvinni másik irányba. Mégis kellett valami vérfrissítés, így jött a Bohemian Betyarsszal való közös munka. Igazság szerint csak zenéltünk, megnéztünk pár dalt, aztán úgy voltunk vele, ha működik, maradjon. Amikor velük vagyunk, az nekünk felüdülés, ott igazi megőrülés van, s ugyanez volt a Pogányindulóval is. Kitaláltuk, hogy összeállunk egy rapperrel, és ez annyira jól sikerült, hogy felkerül az új lemezre. Akikkel valaha is koprodukciót csináltunk, azok mindegyike zseniális lett.

– Izgulnak még a koncertek előtt?

– Persze, de ha van egy jó ötven fokos barackpálinka, akkor kettő után már elmúlik a lámpaláz. Az számít csak, hogy a koncerten mozogjanak az energiák, legyen jókedv.

– Az első kaposvári koncert milyen élmény volt a zenekar számára? ű

– Fantasztikus volt a kaposvári közönség. Amikor ideértünk, egy kicsit még aggódtam, hogy kevesen lesznek. A koncert előtt azonban elmentünk gyalog egy étterembe és már odafelé megállítottak az utcán minket a rajongók, hogy közös fotókat készítsenek. Ebből már sejtettem, hogy ők a koncerten is ott lesznek. Amikor visszaértünk, láttuk, hogy tele van a színházterem, szóval megnyugodtunk. A legfantasztikusabb pedig az volt, hogy végigénekelték a koncertet, még az új dalokat is, arról fogalmam sincs, hogy azokat hol hallották.