Színpadra épített színpadon mutatta be a Káva Színház a Jégföld című izlandi darabot, amelyben egy apokaliptikus világ elevenedik meg a néző szeme előtt. Történik mindez úgy, hogy a darab egy pontján, szinte észrevétlenül a közönség is az előadás része lett. A színészek megkérdezték a nézőtéren helyet foglaló középiskolásokat egy-egy témában, akik így merítkeztek meg a lebilincselő történetben. Ugyanis a Káva Kulturális Műhely a részvételi színház élményét kínálja. – Ebben találtuk meg a missziónkat, amelyre a munkánk épül. Mindig valamiféle részvételt kínálunk a hozzánk érkező fiataloknak és idősebbeknek. Az előadásaink mindig problémaközpontúak, egy-egy olyan téma kerül terítékre előadás közben, amely foglalkoztatja a közönséget és minket is, mondta Kardos János, a huszonhetedik évadát adó társulat művészeti vezetője.

Fotó: Berkesi Ágota

A határok előadás közben elmosódnak a darab karakterei és a nézők között. – Jellegzetes módszer, amelyet használunk, a nyitás. Ilyenkor bevonjuk a közönséget is, de olyan is előfordul, hogy a karakter vívódása és dilemmája hangzik el a közönség által. Ebben az a nagyszerű, hogy teljesen spontán, nincs előre megírva, mit fognak mondani a nézők, tette hozzá a Jégföld női főszerepeit játszó Kőszegi Mara.

A Káva előadásai lehetőséget adnak a párbeszédre, hogy a közönség nyisson egy-egy téma felé, legyen az izoláció, a kirekesztés vagy erkölcsi dilemmák. – Az a közös tapasztalatunk, hogy a diákokat ezekről a témákról nem szokták megkérdezni. A közoktatás nem igazán ad lehetőséget arra, hogy elmondhassák azokat a dolgokat, amelyek rájuk is hatnak, fogalmazott Takács Gábor. Az orosz-ukrán háborúról biztos vagyok benne, hogy van véleményük, de a gázai övezetben dúló háborúról is, az egy másik kérdés, hogy van -e olyan platform, ahol ezekről beszélhetnek, tetette hozzá.

– Ezek lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek, de mi is csak azt csináljuk, mint a görögök. Feltalálták a színházat, hogy az őket érintő fontos társadalmi kérdésekről egyeztessenek, mi valahol ezt idézzük fel. Szeretnénk olyan teret, fórumot nyitni, ahol a minket érintő témákról tudunk beszélni, tette hozzá Kardos János, színész-drámatanár.

Fotó: Berkesi Ágota



A Jégföldet a Káva Színház felnőtteknek is bemutatta már többször, ahol szintén nagyon érdekes beszélgetések indultak a történet kapcsán, hiszen ott ráadásul, nem egy olyan közösség foglalt helyet a nézőtéren, mint Kaposváron az iskolások, hanem egymás számára teljesen ismeretlen nézők. A Sigrídur Hagalín Björnsdóttir izlandi újságírónő tollából származó eredeti történet a világjárvány első hulláma idején íródott, s kísérteties hasonlóság fedezhető fel több ponton a történettel. – A gyerekek reakciói többnyire a Covidhoz köthetőek, de ehhez hozzájött a háború is, mondta Takács Gábor. Ezért aztán egy-egy előadás alkalmával kiválóan kirajzolódik a nézők lelki állapota is. A diákok a színpadra lépést megelőzően két kérdésre válaszoltak, mennyire van jelen az életedben a szorongás és mennyire állsz készen kilépni a komfortzónádból? – A fonal, amelynek hosszával a szorongásra adnak választ elég hosszú. Ez főleg a felnőtteknél leér a földig, én abszolút érzékelem, hogy ez a téma köztünk van, tette hozzá Kőszegi Mara.

Fotó: Berkesi Ágota

A Jégföld másik érdekessége, hogy a háromszereplős darabban, amelyet Vass Szandi dolgozott át színpadra és Sereglei András rendezett nem meglepő, ha egy színésznek több karaktere van. Kőszegi Mara például két teljesen ellentétes szereplőt alakít Elint és Mariát. De Takács Gábor is feltűnik Vayarter, a farmer és Andrsvar szerepében. – Az a jó, hogy mindannyian színészek vagyunk, csak a mi színészi kelléktárunkban megvannak azok a fogások, amelyekről a sok-sok év alatt már tudjuk, hogy működnek. Mindig amikor ilyen részvételi helyzetbe kerülünk az nekünk egy áldásos helyzet. Mert mi keressük az olyan lehetőségeket az előadás során, ahol feszegethetjük a nézők határait, fogalmazott Kardos János.