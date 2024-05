Május 6. és 10. között rendezik meg a Gyermekszínházi Biennálét Kaposváron, amely keretében 25 színházi előadást láthat a nagyérdemű a Csiky Gergely Színház mindhárom játszóhelyén – nagyszínpad, kamaraszínpad és stúdió – valamint az Együd Árpád Kulturális Központban, a Szivárvány Kultúrpalotában és a Lorántffy Református Iskola színháztermében.

– Az Együd nagyszínpadán egy felépített fekete dobozban speciális előadásokat nézhetnek meg. Ugyancsak drámafeldolgozásokat láthat a nagyérdemű a Lorántffy Református Iskola színháztermében, amelynek köszönhetően már hagyomány, hogy iskolai környezetben is a Biennálé részesei lehetnek a diákok, mondta Varga Kata, a Csiky Gergely Színház jegyirodájának vezetője.

A versenyprogramot Cziráki Judit válogatta elő, s olyan előadásokat javasolt, amelyeknek köszönhetően színes a programkínálat és minden korosztály találhat kedvére való előadást. A táncszínházi produkciók mellett, bábelőadás és mesejáték is szerepel a 11-ik Assitej Gyermekszínházi Biennálé idei programjában. De külföldi előadások is színesítik a kínálatot, hiszen ciprusi, ljubjanai, komáromi, szabadkai és kárpátaljai produkciók is láthatóak lesznek.

Gyerekrajzok színesítik az arculatot

Minden évben meghatározó arculat társul a Biennáléhoz, ezúttal rajzpályázat útján készült a látványos dizájn. – Huszonhárom intézményből mintegy 3 ezer gyerek rajza érkezett hozzánk, amelyekkel a helyszíneket díszítettük fel. Ezektől igazán vidám és hangulatos lett a dekoráció. Nagy népszerűségnek örvend, hiszen már sokan nézegetik és keresik a gyerekrajzokat, tette hozzá Varga Kata.

Fotó: Muzslay Péter

Szabadba hívnak a bábosok

Vasárnap, a nulladik nappal kezdődik a Biennálé, amelynek a Bábszíntér és a Vaszary-park ad otthont. A Tintaló Parkszínház program keretében egész nap színes és érdekes programok várják a családokat. Interaktív játékok és a Tintaló cirkusz jóvoltából egészen különlegesek is kipróbálhatóak lesznek vasárnap Kaposváron.

Utcaszínházi produkció is érkezik a Biennáléra hangoló programra, a Mikropódium Árnyékok játéka című előadásának bárki részese lehet. Hiszen az érkező családok bábot készíthetnek és a felállított sátorban velük együtt elevenedik meg a darab.

Ezúttal is lesznek különleges játékok.

Fotó: Lang Róbert

Színház a parkban

Az Európa parkban minden nap előadások várják a színházi élményre vágyó gyerekeket és családjaikat. Délutánonként fél öttől várja az önfeledt szabadtéri élmény az érdeklődőket, az utolsó napon, vagyis pénteken pedig Színházparkban található Rózsalugasba kerül a kültéri helyszín.

Részletes program lapozható formában itt is elérhető!