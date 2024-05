A megnyitón elismerő emléklapokat adtak át és fellépett a László-Fi Citera együttes.

Isó Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet somogyi igazgatója azt mondta: vármegyénkben az idén 72 településen összesen 140 szakkör kapcsolódott a programhoz.

A kezdeményezés célja a közösségépítés és az értékteremtés. Öröm, hogy fiatalok is érdeklődtek a program iránt. Voltak községek, ahol két-három nemzedék is eljárt a foglalkozásokra, a nagyszülőkön és a szülőkön kívül a gyermekek is. Varjas András taszári polgármester köszöntőjében a hagyományőrzés, ápolás fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt mondta: egy olyan országnak, nemzetnek van csak jövője, amelyiknek múltja is van.