A Szántódpusztai Majorságban – ahol a múlt életre kel – Vári Katalin vezetésével bepillantást nyerhetünk a magyar népviselet titokzatos világába. A videóban Katalin a Viseletnap alakalmából, maga is népviseletbe öltözve, részletesen bemutatja, hogy a különböző kiegészítők – mint a fejdíszek, övek, és ékszerek – milyen mély jelentéssel bírnak a magyar népviseletben. A babagyűjtemény darabjai nem csupán a múlt színes ruhadarabjait őrzik, hanem azokon keresztül történeteket is mesélnek az egykori viselőik életéről, társadalmi helyzetéről, vagy akár családi állapotáról. Katalintól azt is megtudhatjuk, hogyan ismerhető fel a ruházaton, ha valaki még lány, vagy már asszony, és milyen rejtett részletek bújnak meg a színes, mintás szoknyák alatt.