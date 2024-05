Hétköznapi és alkalmi táskákat is készített a zimányi Lampert Laura. – Gyöngyhímzéses alkalmazást, valamint szitanyomásos technikát is használtam az anyagot is festettem. Nagyon szeretem a letisztult geometrikus mintákat, hónapokon át dolgoztam a vizsgamunkámon – mondta a végzős diák. Hozzátette, szeretne a szakmában elhelyezkedni, vágya, hogy elegáns kosztümöket készíthessen.

– Divat szakon végzek és mivel szeretném a jogon folytatni a tanulmányaimat, olyan ruhát alkottam, amelyet egy tárgyalásra is fel lehet venni, a szőrös, rusztikus hatást cérnákból készítettem, egyesével varrtam fel. Egy kosztümhöz ötven cérnát használtam – mutatta alkotásait Megyeri Martina, a barcsi fiatal már ötévesen is ruhákat rajzolt.

– Az egyetlen év a koronavírus járvány miatt kimaradt, de nyolc éve már az Agórában mutatkoznak be végzős diákjaink – mondta Surányi Péter, Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium. Nyolc szakmában negyven tanulójuk száz alkotását mutatja be.