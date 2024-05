Két fonyódi fotós, Bánkuti Letícia és Kővári Zsolt hozta el munkáit, a 32-32 fénykép a Balatont mutatja be különböző évszakokban és helyszíneken. A cél az, hogy a képek a nézőket a magyar tengerhez vonzzák, ugyanakkor a fotósokat is visszarepíti ahhoz a pillanathoz, amikor exponáltak. Letícia néhány éve mobiltelefonnal kezdte, azóta mindennap lejár a tópartra fényképezni. Bár Kaposváron is tanult és élt egy ideig, a dédszülei és a nagyszülei fotósok voltak Fonyódon, és gyermekként már a sötétkamrában megragadta a fényképezés világa. Zsolt a Covid óta a balatoni fotózás szerelmese, főként a viharképek foglalkoztatják, legyen bármilyen veszélyes az időjárás vagy a villámlás. Követi a webkamerákat és az időjárási fórumokat, mielőtt akcióba lép. Legutóbb a Balaton rejtett kincsei című közösségi fotópályázaton nyerte el az első helyet. 1985 óta a turizmusban dolgozik, és bárhová veti a sors, mindig visszatér a Balatonhoz. Mindketten a természetfotózást is kedvelik a tó ezer arcának megörökítése mellett.