Ilyen alkotó a balatonfüredi illetőségű Protiwinsky Ferenc (1884-1947).

Protiwinsky neves füredi családból származott, hiszen édesapja bérelte a Piros templom felyén álló egykori Beszálló vendéglőt, melynek a kor hírességei is rendszeres látogatók voltak. Blaha Lujza, a nemzet csalogánya naplójában is megemlékezett Protiwinsky uram pincéjéről és jó boráról.

Protiwinsky Ferencet azonban a vendéglátás helyett már kora ifjúságában a rajzolás mestersége érdekelte, hiszen már ekkor mutatkozott tehetsége. 1904-ben elvégezte az Iparművészeti Főiskolát, de 1903-ban a párizsi világkiállításon is részt vett egy tervével. A legnevesebbektől tanult: Hollósy Simon szabadiskolájába járt Münchenbe és ekkoriban már születtek balatoni munkái is. A tavi képek A Balaton-kultusz és a kisemberek című könyvben láthatók, ahol megörökítette a Baross gőzöst a füredi hajóállomással, a tihanyi apátságot és a remetebarlangokat, a balatoni víztölcsért és a tavi vitorlás-szánokat. Ezt követően Münchenben a Bajor Királyi Festőakadémia növendéke lett, kitüntessél végzett, s ő készítette el a bajor királyi ház pasztell arc-képsorozatát.

Az első világháború kitörésekor hazatért Füredre, több hazai tárlaton részt vett, Füreden az Erzsébet Szalonban is szerepelt 1920-ban. Ezután újból Münchenben alkotott, elsősorban festmény-másolatokat készített, de kiválóak arckép és zsánerfestményei is (ld. Müncheni öregasszony portréja). Bejárta Európát, végül – szívbajának kezeltetése miatt– visszaköltözött szülővárosába.

Hazatérését követően a füredi Szépkilátás villában lévő műteremlakásban alkotott, ahonnan belátta a nagy tavat. Ebben az időszakban sok megrendelést kapott. Elsősorban a balatoni tájat idézte meg képein, de portréfestőként – többek között Gidró Bonifác, tihanyi apátot, valamint Darányi Kálmán egykori miniszterelnököt vagy Kisfaludy Sándor költőt szintén megörökítette – is igen sok megrendelést kapott. A Balaton Tihanynál, Balatonfüred a Tamás hegyről, Tihany a távolban, Vizimalom, Aszófői kőhíd, Bakonyi tájkép, Felhők, hullámok – ezek a legismertebb és legszebb tavi tájképei, különös, csendes, nyugodt hangulatúak, sajátos alkotások. 1935 tavaszára készültek el keresztút képei a füredi Piros templomban.

Protiwinsky Ferenc: A Balaton Tihannyal, esõ után

Füredi éveiben még akadt egy fontos megbízása, bár a kép soha nem került elő: Brázay Zoltán, a híres műgyűjtő és füredi villatulajdonos festette meg vele a reformkori Balatonfüredet bemutató freskót. Sajnos – mivel a villa 1948-tól pártüdülő lett – a kép többé már soha nem került elő, valószínűleg ideológiai okokból lefestették, befalazták. 1942-ből még ismert egy nagyobb felkérése: ő restaurálta a füredi Kerek-templom képeit. Nagy valószínűséggel nélkülözve, visszavonulva érte a halál 1947 márciusában 28-án.