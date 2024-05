A jegyek iránt a találkozó meghirdetése után azonnal megindult az érdeklődés, és ez azóta sem hagyott alább.

– Van három olyan előadásunk, amelyre már nem lehet jegyet venni, vagy csak korlátozott számú lehetőség áll rendelkezésre. Egy hét alatt a jegyek fele elkelt, mondta el a Sonline.hu-nak Varga Kata, a Csiky Gergely Színház jegyirodájának vezetője. A színdarabokat a teátrum nagyszínpadán és a kamaraszínpadon mutatják be, valamint a Szivárvány kultúrpalotában. – A programot úgy alakították össze, hogy általában napi két előadás van, de van olyan nap, amikor három. Sokan vásároltak úgy jegyet, hogy egy nap több előadást megnéznek. A szervezők ügyeltek arra, hogy a nézők kényelmesen odaérjenek az egyik előadásról a másikra – tette hozzá Varga Kata.

– Az ország minden tájáról veszik a jegyeket, Pécsről és Debrecenből is volt érdeklődés, de szerencsére, ahogyan azt már megszokhattuk, a kaposvári törzsközönség is nagyon aktív. Látszik, hogy amellett, hogy hűségesek a teátrumunkhoz, érdeklik őket a vendégtársulatok magas színházi értéket képviselő előadásai is – mondta a Csiky Gergely Színház jegyirodájának vezetője. Jelenleg elővételben online, vagy itt a jegyirodában lehet vásárolni jegyet, de ugyanúgy, mint más színházi előadásoknál, nyitva lesz a jegypénztár.

Folyamatos az érdeklődés az Országos Színházi Találkozó iránt, a programban olyan klasszikus színdarabok is helyet kaptak, mint a Kurázsi mama és gyermekei, vagy éppen A fösvény, de a Csiky Gergely Színházban is bemutatott Sirály is műsorra kerül a szemlén. A teátrumi előadások mellett a szemle ideje alatt a színházparkban piknikhangulat lesz, hiszen minden nap az előadások előtt és ideje alatt szabadtéri programok várják a látogatókat. Az Országos Színházi Találkozó nem csak a színházi élményre áhítozó közönség számára kínál kikapcsolódást egy héten át, hanem egész Kaposvár számára.