A ZamJam fesztivál zenei kínálata igen színes: Május 31-én Bérczesi Robi koncertjével indul a programsorozat a MOL Jazz Kilátónál, ahol a Kőhegyi-kilátó ad otthont a hangulatos eseménynek. Június 1-jén a Varga Tivadar Trió feat Csapó Krisztián lép fel 17:30-kor, majd este 20:00-kor a Claudia Raquel Quintet varázsol el minket. Június 2-án a Loop Doctors zárja a zenei fellépők sorát, akik 20:00-kor lépnek színpadra. Bársony Bálint és zenekara június 1-jén 16:00 órakor lép fel, Charlie pedig 21:00 órakor a MOL Panoráma Színpadnál, amely a Zamárdi Szabadstrandon található. Az estét a Get Funky fellépése zárja 23:00 órakor.

Filmes élmények a szabadtéri kertmoziban

A kertmozi filmmaratonja alatt népszerű magyar filmeket vetítenek. Május 31-én 21:00 órától a „Szerelmem első vérig” című film nyitja a sorozatot. Június 1-jén 21:00 órától a „Sose hallunk meg” kerül vetítésre, amiért 22:45-kor az „Elvarázsolt dollárt” követ. A filmmaraton június 2-án 00:30-kor zárul a „Hamis a baba” vetítésével. Ezek az események a szabadtéri mozi különleges hangulatát hozzák el, ahol a friss levegőn, csillagos ég alatt élvezhetjük a filmeket.

Irodalmi találkozók és beszélgetések

Az irodalom kedvelőit számos program várja a ZamJam fesztiválon. Kiemelt esemény lesz június 2-án 15:00 órakor Koltai Róbert beszélgetése Gaál Ildikóval, amelyre Zamárdiban, a Kiss Ernő utcában. Dávid Ádám június 2-án 11:00 órakor közönségtalálkozóval egybekötve mutatja be Dr. Szuri című gyermekkönyvét a kertmoziban.

Mégtöbb ZamJam program és élmény

A fesztivál sokszínűsége az alábbi programokban is megmutatkozik. Június 2-án 10:00 órától a Kiskalász Zenekar ad koncertet a Kertmoziban, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztatók kikapcsolódást nyújt. A nyárindító tűzijáték mellett további izgalmas programok is várnak, mint például a Be Massive Horizon fellépése, Steigervald Krisztián előadása és a ZamArt kiállítások. A Líra Irodalmi Terasz is színes programokkal várja a látogatókat, a sportkedvelők pedig a SUP versenyeken és a Labdarúgó Kupán vehetnek részt. Az autók szerelmesei a Trabant Túra eseményen kapcsolódhatnak ki, míg a lemezgyűjtők a Venom Lemezkertjében találhatják meg kedvenceiket. A Kézműves és Termelői Piac pedig a helyi termelők és kézművesek portékáit kínálja.