Balatonendréd főutcájában, a templom mellett a kapura szerelt tábla hirdeti, hogy hegedűkészítő lakik a takaros portán. Adonyi Iván negyed évszázada készít és javít vonós hangszereket, s a pesti belváros nyüzsgését cserélte a balatoni nyugalomra, most a LikeBalatonnak adott exklúzív interjut. – Ahogy a családom lett, vásároltunk egy kis hétvégi retró faházat telekkel Siófok közelében, Sóstón, hogy a hétvégéinket a gyerekekkel nyugodt környezetben tudjuk, a budapesti forgatag helyett. Azokban évek alatt jöttünk rá, vagy inkább tudatosult bennünk, hogy ahogy tehetjük, az összes hétvégénket ott töltjük, vagyis tavasztól késő őszig, minden hétvégét. Pénteken szaladunk le a Balatonra, vasárnap pedig vissza. A családbővítésel jött a lakásbővítés ötlete és a nagyot álmodás, nagyot ugrásé is. Ha már ennyire szeretünk a Balatonnál lenni, akkor költözzünk oda végleg. Nem beszélve arról, hogy egy Balaton környéki családi ház még mindig versenyképesebb áron megszerezhetőbb volt, mint akkor egy budapesti lakás. Iván élete egyik legjobb döntésének tartja a Balatonra költözést. – Imádom! Nemcsak a csendet meg a nyugalmat, hanem tényleg más a vidéki élet, mert mások az emberek is. Ha bemégy egy üzletbe, vagy egy közszolgáltatónak az ügyfélfogadó irodájába, vagy bármilyen emberi kontaktusod van, akkor kedvességet, nyitottságot tapasztalsz. A szomszédokról nem is beszélve. Azt érzem, itt még tényleg létezik a közösségi összetartás, hogy egymásnak segítünk, az értékeinkre figyelünk, szólunk egymáshoz egy két jó szót, időnként szomszédolunk egymással. Balatonendréd egy ezernégyszáz fős falu. A választásban nagy szerepet játszott az autópálya közelsége, hiszen nekem akkor még Budapestre kellett járnom gyakorta az ottani állásom miatt. Emellett van iskola, óvoda, posta, bolt, gyógyszertár a faluban, illetve önálló önkormányzat. Ezek látszólag fura elvárások. No és saját focicsapatunk is van, a megye IV-ben elsők vagyunk! Néha kijárok, és hatalmas élmény, pláne, hogy korábban sose voltam meccsre járó ember – meséli nevetve Iván.