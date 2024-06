A „Kincses Buzsák” Mesterpedagógusi Program első éves zárórendezvényét tartották hétfőn az oktatási intézményben.

Kuzma Dóra mesterpedagógus, aki a programot készítette elmondta: a tanulók oktatói kíséretében nyolc állomást jártak be, ahol a Bokréta Hagyományőrző Egyesület tagjai várták őket különböző Buzsákhoz kapcsolódó, élményközpontú feladatokkal. Ezek között volt ételkóstolás, hímzések felismerése, népdalok összerakása, rongylabdával dekázás, leány öltöztetése helyi népviseletbe, ünnepsoroló és puzzleön szereplő épületeket is be kellett azonosítaniuk. A rendezvény végén a gyerekek a hagyományőrző együttes tagjaival közösen fakadtak dalra. Sőt, a fiúk és lányok is megmérették magukat a kisbíróként.

Kuzma Dóra kiemelte: korábban a hon-és népismeret órákon a helyi néphagyományokat, kézműves tevékenységeket, a paraszti szokásokat egyaránt megismerhették. – Az öt éves program keretében a mindennapokba csempésszük be a hagyományokat, nem szeretnék, ha a szép és jó dolgok elvesznének – emelte ki a mesterpedagógus.

Perusza Liliána elmondta: dédszülei is táncoltak és a családi hagyományt folytatta. Fontosnak tartja, hogy megismerje a régmúlt viseleteit, táncait. Gelencsérné Proity Mária, az iskola igazgatója kiemelte: szerették volna a helyi értékeket megismertetni és tovább örökíteni a fiatal generáció számára. Az igazgató azt is hozzátette, hogy a programban az iskola összes tanulója, közel százötven fiatal vett részt.