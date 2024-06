A budapesti művészházaspár neve nem ismeretlen Somogyban, hiszen versszínházi produkcióikkal régóta jelen vannak a kulturális palettán, s ha tehetik, balatonszárszói nyaralójukban pihennek.

A Berzsenyi Társaság ezúttal a Kossuth-díjas író, Jókai Anna emlékére készített előadásukat hívta meg, amelynek vázát az Átvilágítás című önéletrajzi regény adja, melynek kiadását már nem érte meg az alvó nemzeti lélek ébresztgetésén fáradozó alkotó. A Tallián Mariann által remek arányérzékkel szerkesztett előadásban a Virágvasárnap alkonyán, a Ne féljetek, a Godot megjött, a Breviárium és a Hit kapuja című kötet egy-egy prózai vagy lírai részlete gazdagítja a spirituális realizmus szellemében alkotó, 7 éve, pünkösdkor elhunyt író arcképét. Anyjával való, ambivalens kapcsolata, részeges apjának figurája éppúgy megidéződik a bemutatott részletekben, mint 56 forgószele, szerelmeinek-férjeinek – volt három – alakja, miközben sorra születő regényeinek körülményei, az életét kitöltő,

majd bearanyozó irodalmi lét epizódjai is megelevenednek.

A sodró lendületű előadásban hétköznapi gyötrelmek és örömteli események sora idéződik meg a szemelvények által, s egy-egy párbeszédes jelenetben a humor is teret kap. A mindennapi vívódások mellett a fókusz az író személyes, szilárd istenhitére irányul. Jókai Anna – aki műveiben az uralkodó ideológia alól próbálta kihúzni a szőnyeget –, magát nem istenhívőnek, hanem istentudónak vallotta, s azzal is tisztában volt, hogy másként is alakulhatott volna életünk, ha a társadalom nagy része nem hagyja cserben Istent; a hazaszeretet pedig nem Isten fölött működik, és nem is lehet istenpótlék…

Az istengyermekséget premier planba helyező, érzékeny összeállítás a megtisztulásról, a boldogságról (is) szól, a lélek szerzett kincseiről

– utalva a népszerű író egész életét átható megállapításával: „Nekem már mindenről Isten jut eszembe” vagy: „A test megszentelt edény, karban kell tartani.”