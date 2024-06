Egy kis, néhány milliós népességű, rendkívül tehetséges nép valahol Európa keleti szélén próbál életben maradni és lehetőségeihez mérten boldogulni a nagyhatalmak világmegváltó és mint ilyenkor mindig: véres törekvései között. Ismerős alapvetés. De ezúttal – szerencsére – nem magunkba kell néznünk. Megelégedhetünk azzal, hogy kedves szomszédaink három-négy emberöltőnyi drámáját sűríti elénk rendezőként Alföldi Róbert a Radnóti Színház kiváló társulatával a Kos család, elsősorban nőtagjainak sorsán keresztül. Tena Štivičić kortárs horvát drámaíró 3tél című színdarabja nem véletlenül került az Országos Színházi Találkozó (re: OSZT) programjába, a természetesen telt házas produkció a fesztivál derekán hívott, ha nem is nyaralni, de kirándulni egyet a kelet-közép-európai valóság fájdalmai, elmaradt politikai szembenézései, kíméletlen gyarlóságai közé úgy, hogy közben mesterien, néhol könnyekkel áztatva, néhol harsány kacaj kíséretében, olykor csak merengő átérzéssel adagolja a pszichés emberi torzulások terhét. Akarva akaratlanul is magunkra, testvéreinkre, szüleinkre, felmenőinkre, barátainkra ismerhetünk a mindvégig egy családi asztal körül játszódó történetmesélésben. Az egész olyan ismerős, láttuk is, hallottuk is, itt játszódott, nem messze tőlünk...

A fesztivál kaposvári közönségének külön öröm lehetett a 3télben, hogy három egykori kaposvári színművészt is köszönhetett. Igaz a találkozó egészén a városhoz, a Csiky Gergely Színházhoz és a kaposvári színészképzéshez tucatnyian kapcsolódnak (lásd keretes írásunk). Fő szerepben Sodró Eliza – a legendás Réthly-osztály kiválósága lendületes karakterformálásával (Lucija) minden egyes jelenetben figyelemre méltó nyomot hagyott, akár bohókás, naiv gyermekként, akár öntudatos, alkalmazkodó 21. századi modern nőként lépett színpadra. Pál András, a legelső, ugyancsak legendás Babarczy-osztály mára érett és elismert színművésze csupán mellékszerepben (Igor), de láthatóan élvezettel hozta a kötelezőt.

A család szülői ágát megformáló László Zsolt és Tóth Ildikó kettőse igazi jutalom; a két kiemelkedő színész játéka külön kétszereplős családi dráma, amelyet érzelmileg és történetében is mély, és rendkívül rétegezett történetszövés nélkül is szívesen bármikor megnéznénk, akármelyik színpadon. Karaktereik tipikusak, bármelyikünk családjáért mindent, a boldogságot is önfeláldozó édesanyja, illetve bármelyikünk elveihez ragaszkodó, jellemes és ennélfogva ebben a politikai kultúrkörben mindenképpen vesztes, de annál inkább szerethető édesapja lehetne. A háttérből hozzájuk kapcsolódik a minden korhoz odatartozó Karolina, a ház eredeti arisztokrata tulajdonosa. Kováts Adél finoman, kecsesen irányít mindent a négy fal, a ház falai közé szorult igazságok csapdájában. Jó színházdirektorhoz illően kedvesen terelgeti a történetet, melyhez Alföldi Róbert rendezése a regényírók nyugalmával építi fel jelentről jelentre a sorsdrámák közösségét emberöltőkön át. A több mint háromórás játék egyáltalán nem fárasztó, s ez mindenképpen a rendező erénye; kicsit olyan, mintha egy jó könyvben lennénk, amit a végégig biztosan nem fogunk letenni.