Szerdán délután a siófoki BRTK előadótermében mutatták be Völgyi Lajos új regényét, az „Annától Annáig” című “kiscsaládregényt”, amely durván egy 70 évet ölel át az 1950-es évektől napjainkig. Nem egy nagy ívű családregényről van szó, hanem ennek egy szűkített változatáról, amelyben az író saját élményeiből kiindulva alkotta meg írását, bár elmondása szerint nagyon sok fikciót is tartalmaz.

A család tagjai különböző helyszíneken élik életüket, az ötvenes évek Szovjetuniójától a szocialista Balatonig, Ausztráliától Németországig. A történet egy család életének mozaikja, amely az író előző művének középpontjában álló disszidens báty, Májbro családját mutatja be.

A könyvbemutatót Kok Balázs zenével és énekkel színesítette, míg az írót a Perczel Mór Gimnázium diákjai, Orbán Gergő és Szabó Dani interjúvolták.