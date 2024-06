A szervezők azokra is gondoltak, akik nem tudnak a színházpark eseményein részt venni. Éppen ezért minden este Kaposvár más-más helyszínein ingyenes programokkal kedveskednek az érdeklődőknek. Fülöp Péter arról is beszélt, a színházparkban felállított színpadon az előadó-művészet valamennyi társművészeti ágát igyekeznek megszólaltatni, megmutatni. A könnyű- és a komolyzene, a tánc- és a cirkuszművészet is bemutatkozik majd a következő napokban.

Átadják a tudást Szita Károly polgármestere beszédében kiemelte, még Vidnyánszky Attila vetette fel az ötletet, hogy az OSZT-ot vándorfesztivál keretében, elsőként a felújított kaposvári teátrumban szervezzék meg. A polgármester büszke arra, hogy a kaposvári egyetemen zajlik színészképzés, és nagyon sok tehetséges fiatal kaphatja meg azt a tudást, mellyel később Magyarország meghatározó színésze lehet.