A rendező a bemutatót követő közönségtalálkozón kérdésünkre elmondta: Varga Béla élete annyira megérintette őt, hogy fontosnak érezte széles körben megismertetni az emberekkel.

– Az egész tavalyi évem erről a filmről szólt és most beérett a munka gyümölcse, végre a nézők is láthatják az eredményt. Külön öröm, hogy itt mutattuk be a Lengyel-Magyar Barátság Házában, az egykori iskolában – mondta a rendezőnő.

– Amikor Varga atya hazajött New Yorkból, mindössze egyéves voltam, nem ismertem az életét. Viszont elolvastam egy életrajzi kötetet, ez akkora hatással volt rám, hogy rögtön az volt az érzésem, ez az életút megfilmesítésért kiált. Így kezdődött el a munka. Először egy klasszikus dokumentumfilmet szerettünk volna elkészíteni, de később azt is meg tudtuk oldani, hogy játékfilmes jelenetekkel illusztrálják az atya életének egy-egy fontos történését, mondta kérdésünkre Koltay Anna. Végső soron Az utolsó elnök egy úgynevezett doku-fiction lett, amely bemutatja a katolikus pap életútját, aki a II. világháború utáni koalíciós időszak nemzetgyűlésének utolsó elnöke volt. Átélte az üldözöttek megmentésének érzését, de az üldöztetést is. A film bemutatja azt az időszakot is, amikor Balatonbogláron a lengyel menekülteket segítette Varga Béla, és azt is, ahogyan közrejátszott a lengyel ellenállás megszervezésében.

A film szinte az egész huszadik századot felöleli, így fiataloknak és idősebbeknek is hasznos szellemi muníció lehet. Az utolsó elnök című filmet az alkotók igyekeznek minél több helyen bemutatni, hogy a lehető legszélesebb körben megismerjék az egykori balatonboglári plébános és politikus kivételes életútját. Mint megtudtuk, a jövőben a közmédia is műsorára tűzi az alkotást, s közönségtalálkozókkal egybekötött vetítéseket is terveznek. – Nem csak az országhatárokon be­l­ül, de Lengyelországba és lehet hogy New Yorkba is el tud jutni a film – árulta el Koltay Anna.