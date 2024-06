A fordulatokkal teli romantikus történet azután játszódik, hogy Temesvárt feladták. Ahmed pasa báró Botsinkay Gáspár egyik szövetségese és barátja birtokán rejti el kincseit, majd a két férfi a Fekete-tenger felé menekül el az országból. A pasa újszülött lányát egy cigányasszony, Cafrinka neveli fel Szaffiként. Botsinkay fiát, Jónást vándorcigányok veszik magukhoz. Amikor a fiú évekkel később visszatér szülőföldjére, hogy visszaszerezze apja birtokát, találkozik az időközben nővé cseperedett Szaffival és az idős Cafrinkával. A bonyodalom ott kezdődik, amikor Jónás félreérti az öregasszony jóslatát.

– Hatalmas lehetőség, de egyben nagy felelősség is, hogy elsőként mi mutattuk be az előadást – mondta Pintér Kata.

– Az írott és hangzó anyagot, amit a szerzők készítettek, nekünk kellett színpadra állítani a felnőtt társulattal és a tanodás fiatalokkal. A rajzfilmben Strauss A cigánybáró zenéi szólalnak meg, a musicalben viszont teljesen új dalok. A kezdés is eltér az 1985-ös klasszikustól. Abban a háborús részt viccesen alkották meg, a színpadi változatban viszont kicsit baljós nyitányt képzeltek el a szerzők. Ehhez kellett alkalmazkodnunk, és azt látom, nagyon izgalmas jelenet született.

A rendezésben sokat segített Horváth Zita, valamint Merkei Mónika és Takács László János, akik a koreográfiát készítették. Mivel a színpadon cigánytáncok láthatók, segítséget kértek egy külsős művésztől, Bogdán Mónikától, aki a cigánytáncok alapjait tanította meg.



Nem volt könnyű megformálni, de megbarátkoztak a macska szereppel is



A főszerepet dupla, azaz kettős szereposztásban játssza Prucsi Rebeka és Csillag Dorina Hanna. Egyikük az ember, másikuk a macska Szaffit állítja színpadra, de a változatosság kedvéért előadásonként váltják a karaktert a Roxínház színpadán.

– Szerencsére gyorsan bele tudtam illeszkedni Szaffi szerepébe, de a macskát eljátszani – melyhez egy bábú van a segítségünkre – sokkal nehezebb volt – emelte ki Prucsi Rebeka az ősbemutató után.

– A macska nagyon sokszor jelen van a színpadon, többször, mint az ember. A rendezőnk kérése az volt, hogy ne úgy kezeljük, mint egy bábut, hanem mint egy élő, doromboló, nyávogó macskát – tette hozzá.

Csillag Dorina Hannának is meggyűlt a baja a macska megformálásával, de egész gyorsan elsajátította a szerepet. – A lány Szaffi közelebb áll hozzám, de most már a macska szerepet is nagyon megszerettem – mondta. – Soha nem volt még főszerepem, ezért nagyon vártam már a felkérést. Szaffit amúgy is szerettem volna eljátszani – tette hozzá az egyik főszereplő.

