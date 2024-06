Töri, és matekóra helyett a színház épületével ismerkedtek a Zrínyi hatodikosai, hisz az épület alapos felfedezése egyetlen tanórába nem sűríthető be.

– Három éve tanítom a dráma-és színháztörténeti órát az iskolában, heti egy órában, ahol sok olyan dologgal foglalkozunk, ami a gyerekek számára a későbbiek során hasznos lehet – mondta el Antal Márta drámatanár, aki korábban a színtársulat tagja volt.

Fotó: Andricz Gabriella

– Egy gyakorlatias tantárgyról van szó, ahol koncentráció-bizalomfejlesztő, együttműködést segítő játékos gyakorlatokat végzünk, valamint az irodalomi élményekhez kapcsolódó drámai helyzeteket elemezzük, és lehetőség szerint minden évfolyammal ellátogatunk a színházba is – mondta el a tanárnő, majd hozzátette, hogy alsó tagozatban a legtöbb osztály megtekinti a gyermekelőadásokat együtt, a szülőkkel már kevesebben jutnak el színházba.

Fotó: Andricz Gabriella

– A mostani hatodikosokkal a gyermek-és ifjúsági színházi biennálé egyik tantermi előadását is megnéztük, amihez drámafoglalkozás is tartozott, és a napokban pedig egy különleges helyszínen zajlott az óra. Szalai József kollégám idegenvezetésével sok érdekességet megtudtak a gyerekek magáról az épületről, és a felújításról is. Sőt még a színpad süllyedőjébe is levitte a gyerekeket, akik ámulattal csodálták az országos szinten is egyedülálló modern technikai vezérlést, a forgószínpadot és a zsinórpadlást. Megtudták azt is, hogy korábban a pécsi színházzal vetekedve, a mai 422 férőhelyes nézőtér 1200 néző befogadására volt alkalmas, és volt olyan időszak, amikor még nem kényelmes fotelből, hanem tonett székeken ülve, és állva lehetett nézni az előadást. A Zrínyisek drámatanára elmondta, hogy az iskolában is jár néhány olyan tehetséges gyerek, akik már szerepeltek a színház egy-egy darabjában, illetve a Keltető Színitanoda növendékei.

Sajnos az a tapasztalat, hogy a drámaóra több iskolában háttérbe szorul, és a helyi adottságokra kevés figyelem terelődik. De jelenleg is folyik a drámapedagógusok képzése, amelyen Kaposvár több iskolájából is vesznek részt pedagógusok.