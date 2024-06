Az izzasztó melegben sem pihentek a múzeum munkatársai pénteken délelőtt. Szinte megállás nélkül dolgoznak kézzel és géppel egyaránt. Ottjártunkkor semmi különlegességre nem bukkantak, korábban azonban egészben került elő egy tárolóedény.

– Ezt egy gödörben vermelték el – mondta Somogyi Krisztina régész. – Az edényt vélhetően élelemmel teli helyezték el a földbe. Azt még nem tudjuk, hogy szemes termény, vagy más étel, esetleg ital volt benne, de a későbbi vizsgálatokkal a tudós kollégák meg tudják majd állapítani pontosan – tette hozzá a régész.

Fotó: Lang Róbert

Somogyi Krisztina érdeklődésünkre arról is beszélt, már az ezt megelőző próbafeltáráson is észlelték, hogy a területen őskori, késő középkori és Árpád-kori objektumok, gödrök, cölöplyukak, árkok és tűzhelyek is vannak.

– Molnár István kollégám úgy véli, ez a terület Kecel falu maradványa lehet, melynek a 12. századtól vannak írásos forrásai – emelte ki a régész.

– Ez a hely nemcsak természetföldrajzi, hanem stratégiai szempontból is előnyös lehetett, ugyanis a Kapos-folyó szűk völgye átkelőhelyet biztosított. A túlparton lévő magas dombról jól belátható és ellenőrizhető volt a környék. Az alacsony fekvésű lankák pedig arról árulkodnak, hogy megfelelő élőhely volt itt századokon át. Ezt a lelőhelyet már 1972-től ismerjük. Korábban Költő László régész kollégám a közelben végzett feltárást. Akkor egy 10. századi temetőt fedezett fel – mondta Somogyi Krisztina.

Az autószalon alapterülete majdnem 3300 négyzetméter lesz, ekkora részt kell feltárniuk a szakembereknek a következő hetekben. A területen utak és parkoló is épül, ezért ott is régészeti munkát végeznek majd a múzeum szakemberei.