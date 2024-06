Az évértékelőn a zeneiskola vezetője jutalmazta a zenei versenyeken kimagaslóan teljesítő tanulókat, azt a tizenhat növendéket, akik megmérettették magukat országos, regionális és megyei versenyeken.

– Egy kis kuckó, egy fészek vagyunk az iskola életében, ahol szinte családként működünk. A zeneiskolánk amellett, hogy jó zenei alapokat ad a gyerekeknek, lelki és érzelmi feltöltődést is nyújt a mindennapi tanórák mellett – mondta el Bogáthy Gábor igazgató, majd kiemelte, hogy a fúvósnövendékek egyénileg és zenekarban is jól teljesítenek, az idei évben nagyot léptek előre, jelenleg egy új CD-lemez kiadásán dolgoznak.

A nyolcféle hangszeren megszólaló zenekar mellett a kórusnak is lehetősége volt az évben több eseményen fellépni, az iskolai rendezvények mellett a város és a vármegye rendezvényeire is eljutottak.

– Ha helyzet van, együtt dobban a csapattagok szíve, és a sikerben nem csak a gyerekek, hanem a kollégák és a szülők munkája is benne van, hisz a támogatásuk nélkül nem értük volna el a sikereket – tette hozzá az igazgató, aki kiemelte Borcsa Gergőt és Rangits Pétert, akik országos trombitaversenyen szereztek arany minősítést. Igazgatói dicséretet kapott továbbá: Rangits András, Szabari Sára, Kalmár Alíz, Takács Barnabás, Szeifert Máytás, Szücs Levente, Péter Márton, Icolano Brando, Deé Noel Pál, Udvardy Máté, Gábor Zénó Szeifert Jakab, Kovács Boróka és Varga Zora.

A felkészítő tanároknak is megköszönte munkájukat, akik segítették az év során a tehetségek kibontakoztatását, Rozina Gábornak, Rozina-Góbor Brigittának, Nagyné Halla Juditnak és Istantsuly Júlia zenetanároknak. A koncert végén az iskola nyugdíjba vonuló zenetanárától, Biczó Gábortól köszönt el a vezető, kiemelve a klarinéttanár precíz, hiteles tevékenységét, és megköszönte azt a tizenkilenc évet, amit a zeneiskolában töltött.