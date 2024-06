Az egésznapos program a Városi Múzeumban folytatódott, ahol Kertai Zalán munkáiból nyílt festménykiállítás.

– Mi fonyódiak megszokhattuk, amikor nálunk kiállítás nyílik, olyan képek vannak a falon, amelyek fő témája a természet. Nagy öröm számunkra, hogy ezúttal egy olyan kiállítás szemtanúi lehetünk, ahol a történelmi múltunkat idézte meg az alkotó – mondta köszöntőjében Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere.

A művész elárulta, a letűnt történelmi korok megragadása ecsetjével a szenvedélyévé vált.

– Több mint húsz éve foglalkozom hagyományőrző festészettel. A magyar történelem, világtörténelem és a hadtörténelem mozgat meg. Az elmúlt évtizedek alatt sok hagyományőrzőt ismertem meg, akiktől rengeteget tanulhattam – mondta Kertai Zalán. Az alkotó célja, hogy a fotórealizmusból visszaalakított 19-ik századi stílusjegyeket ötvöző történelmi festészettel megragadja a nézelődők figyelmét.

Fotó: Németh Levente

– Az a célunk, hogy a katonai múltunkat felelevenítsük és megmutassuk a mai fiataloknak

– mondta Domina Barnabás, az I. Fonyódi Huszárbandérium kapitánya a kiállítás megnyitóján. – Biztosan vannak olyanok az idősebb korosztály tagjai között, akik számára nosztalgia volt ez a nap, hiszen vannak hagyományőrzők, akik a huszadik század évtizedeit idézik fel. Nem csak kiállított ruhákon tudjuk szemléltetni a történelmet, de itt vannak a festmények is és fegyvereket is hoztunk, amelyeket meg is foghatnak a gyerekek – tette hozzá a kapitány.

Fotó: Németh Levente

A fonyódi példa pedig úgy tűnik, hogy ragadós, hiszen a Bandérium napján, valamint a Dicsőséges Magyarország hagyományőrző napon bemutatkoztak a Somogyi Kishuszárok is.

– Nekünk lovas kishuszárjaink vannak, őket Meiszterics Edit tanítja lovagolni a Meistro lovastanyán. Rendes egyenruhájuk még nincs, csizmájuk, nadrágjuk, sapkájuk és pólójuk viszont már van, a többit majd pályázati forrásból igyekszünk beszerezni –mondta Máj Péter, a III. Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Egyesület elnöke. – Jelenleg a kaposvári kishuszárok tízen vannak és az a céljuk, hogy Nemzeti Vágtán karusszelt csináljanak és megmutassák a somogyi lovas virtustt –ette hozzá.

Az egész napos program részeként Varga István, fonyódi helytörténész tartott előadást Noszlopy Gáspár és Fonyód jelentőségéről a 1848-49-es forradalom és szabadságharcban.

A Fonyódi Turisztikai Egyesület szervezésében életre hívott történelmi, hagyományőrző napon gyakorlatilag minden történelmi korszak megelevenedett a Kossuth erdőben.

– A honfoglalástól egészen az 1956-os forradalomig visszamegyünk az időben, hiszen minden korszakból érkeztek hozzánk hagyományőrzők, mondta Farkas Gábor, a rendezvény egyik fő szervezője.

A hagyományőrző csapatok sátraiban meg lehetett tekinteni a viseleteket, a fegyvereket. A különböző századok emlékét őrző huszárok, katonák és harcosok össze is csaptak. Délután már fegyverropogás törte meg a Kossuth erdő csendjét, de természetesen csak egy bemutató kedvéért csaptak össze a résztvevők. De solymászbemutató, interaktív játszóház és pónilovaglás is színesítette a programot.