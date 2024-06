Idén is vízre viszik a legjobb zenéket a Balatonon, ugyanis öt helyszínen, negyvennél is több fellépővel ezen a hétvégén visszatér a BalatON koncert programsorozat. A helyszínek között szerepel Balatonföldvár és Balatonboglár is, ahol majd augusztusban élvezhetik a vízi zenét a strandolók, de Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Balatonfüreden is több napon át lesznek koncertek a legmenőbb előadókkal.

A zenészek egy, a parttól mintegy 8-12 méterre felállított színpadon szórakoztatják a közönséget, aki nem csak a vízben rophatja a vérpezsdítő dallamokra. Minden helyszínen a parton is állítanak fel egy méretes LED-falat, ahol követhető lesz, mi történik a színpadon, így aki szeretné, szárazon is megúszhatja a bulit.

Minden buli ingyenes, sőt a helyszínen nyereményjátékok várják a vendégeket, amelyek keretében akár a fellépőkkel is találkozhatnak a rajongók. A szervezők eddig tizennégy fellépő nevét tették közzé, így biztosan a BalatON koncerten zenél majd az UFO, a Pál Utcai Fiúk, a Hősök, a Bestiák és Mihályfi Luca is. De a lista még várhatóan huszonkét további fellépővel bővül a nyár folyamán.