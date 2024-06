A főbejárat melletti standokon magyar és külföldi írók művei közül válogathattak az érdeklődők. Egyikük, Szabó Péter érdeklődésünkre elmondta, leginkább a történelmi témájú írások érdeklik. A börzén sikerült is rábukkannia Jókai Mór A magyar nemzet története című könyvre és egy Trianonról szóló másik kiadványra. Horváth Johanna is válogatott a sok kötet között.

Balatonlelléről utazott Kaposvárra, hogy gyarapítani tudja otthoni, 6000 kötetes gyűjteményét.

Érdeklődésünkre elmondta, fantasy és sci-fi érdekli leginkább, de a szép irodalmi könyveket is szívesen kézbe veszi. Szilágyi Ádám is végigböngészte a kínálatot. Gyermekének keresett mesekönyvet. Sikerült is hozzájutnia Benedek Elek egyik művéhez.

Több száz kötet közül lehetett válogatni a kaposvári könyvbörzén pénteken.

Fotó: Lang Róbert

Rázsits Veronika a Takáts Gyula Könyvtár igazgatója a börzén arról beszélt, az elmúlt hónapokban gyűjtöttek össze 2000 után megjelent könyveket, ezekből kínáltak az olvasóknak. Körülbelül hétszáz kötetet vittek be hozzájuk az emberek, ezeket 400 és 1000 forint között árulták pénteken.

Azért a kétezres évek utániakat vártuk, mert azt látjuk, hogy a régebbieket tartalmi és fizikai elavulás miatt nem veszik meg annyira, ezek a könyvek viszont jobban felkeltik az emberek figyelmét.

– hangsúlyozta a könyvtár igazgatója.

A bevétel a könyvtárunk Kellner Bernát Alapítványáé lesz, ebből a nyári táborozás többletköltségeit fizetjük majd.

– tette hozzá.

Rázsits Veronika arról is beszélt, az elmúlt száz évben sokat változott az ünnepi könyvhét, melynek lényege, hogy felhívja a figyelmet a kortárs, főként a magyar irodalomra. – Éppen ezért mi azzal készültünk, hogy két népszerű írót meghívtunk – mondta.

Egyikük Szlavicsek Judit kaposvári kötődésű krimiíró, aki csütörtökön volt a vendégünk. Pénteken Papp Dóra ifjúsági regényíró fogadta el a meghívásunkat. Egyik fő célunk, hogy az ifjúságot minél jobban be tudjuk hívni a könyvtárba

– tette hozzá Rázsits Veronika. A legkisebbeknek játszóházat szerveztek a könyvtár dolgozói.