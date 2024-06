Az idén a 19. évadát indítja el július első hétvégéjén a Kultkikötő, négy balatoni helyszínen: Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóőrsön. Színházi előadásokkal, koncertekkel, gyermekelőadásokkal és képzőművészeti rendezvényekkel várják a nézőket. Balatonföldváron a Kulipintyó, vagyis a Széchenyi villa udvarán a kamaraszínházi előadásoké lesz a főszerep, míg a szárszói Csukás színház a családi programoknak ad helyet. A balatonboglári helyszínen elsősorban koncerteket rendeznek, jön a Bagossy Brothers, Alsóőrsön a Charlie 77-koncert, és a Pál utcai fiúk dallamai csendülnek fel.

– Nyáron alig várják a színészek, hogy bezárjon a kőszínház, és azt mondhassák magukról, hogy elmennek pihenni. Csakhogy egy valamirevaló színész két hét múlva már unatkozik, és rögtön menne a színpadra – mondta Nagy Viktor, alapító-igazgató. – A nézők is várják a nyarat, sokan már a Kultkikötőhöz igazítják a nyaralásukat, és ez mérhetően meglátszik a vendégéjszakák számában is, tehát a kultúra a gazdaság egyik motorjaként is felfogható.

Schell Judit és Szervét Tibor, Hernádi Judit és Kern András, Mucsi Zoltán, Csákányi Eszter, Grecsó Krisztián, Rezes Judit és Szabó Győző, Kollár-Klemencz László, Kiss Tibi, Gyabronka József, Bezerédi Zoltán és Mertz Tibor, Szulák Andrea és Szemenyei János, Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós, Lukács Miklós, Máté Gábor és Mácsai Pál, Bősze Ádám zenetörténész, illetve a Karinthy Színház, a Rózsavölgyi Szalon, a Kőszegi Várszínház, a Pannon Várszínház társulata lép színpadra az idén. A nagyprodukciók mellett válogathatnak a nézők zenés irodalmi estek vagy éppen párkapcsolati témákat boncolgató, az élet nagy kérdéseire választ kereső előadásokból is.

Fotó: MW

Templomnéző séták a Balatonnál



Újdonság, hogy Zubreczki Dávid budapesti városnézői sétáit a Balatonhoz költöztetik, mert a tó környékének építészete legalább ennyire izgalmas. A templomséták a Balaton körül nemcsak a kegyhelyekről mesél, hanem szórakoztató módon a települések múltjáról és jelenéről is. Szerelem, házasság, válás, szívbemarkoló vagy kacagtató történetek – ilyen élményt kínál a Kalamazoo, a Szeretetkert, a Maggi és Lillemor, a Loveshake: Az élet összeráz, a LOFT vagy az Ágyban párban estje is.