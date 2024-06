Szabó Magdát, az írónőt Szandtner Anna hangsúlyos, dívaként megjelenő alakjával ellensúlyozta, érzelmei csapongóbbak voltak, és már előre látható volt, hogy a kritikus pillanatban alulmarad majd. A darab szerkezete, az előadás látványvilága a műfajnak alárendelve dekoratív, hatásos és meglepő is volt egyben, jól szólt a rockzene a verbunkos népdallal, vagy az I Can Boogie és a Hazám, hazám modern verziója is. A Colosseum-motívum díszletbe helyezett bőr és lakk kombinációjára épülő jelmezek extravagáns megjelenése, a monokróm és metál színek váltakozása megalapozta a darab hangulatát. A Pogány Judit által megjelenített házvezetőnő egyenes jelleme a darab végéig kitartott, a színész személye és játéka, színészi nagysága nélkül az előadás nem lett volna erős és hatásos.