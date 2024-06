Szabó Szigan Karacs Öreghegyről jött, ő Pataky Annamáriától és Czigány Tamástól lesi el a néptánc alapjait a táborban.

– Tegnap somogyi táncház is volt, ma pedig Dráva menti horvát táncház lesz. Több barátom is van itt és nagyon jó a hangulat – tette hozzá. A kézművesek Farkas-Túri Enikővel dolgoznak, egy ülőpárnát készítenek. – A templom famennyezetén lévő mintákat tanulmányoztuk és ez alapján tervezünk egy nemezpárnát – mondta el a kaposvári Nikó-Tóth Róza.

Megtudtuk továbbá, hogy a táborosok a „szennai högy”-be is kirándulnak, valamint vendégük lesz Kis Pál somogysárdi juhász és viseletbemutató is színesíti a programot a Zselic Táncegyüttes közreműködésével.

Kopjafát állítanának a templomnál – Tavaly év végén veszítettük el Csepinszky Mária néprajzkutatót, akinek kiemelkedő szerepe volt a szennai Európa-Nostra díjas szabadtéri néprajzi gyűjtemény létrehozásában – mondta Nagy Zoltán, a Lázi Dombi Kulturális Egyesület vezetője. – Mária a Dudatábor indulásában is részt vett. Ezért is határoztunk úgy, hogy kopjafát faragunk az emlékére, amit a református templom mellett szeretnénk felállítani. Ezen kívül készül egy szőttes is Bálint Angelika vezetésével. Mindkét tevékenységbe bárki bekapcsolódhat, aki kedvet érez hozzá.