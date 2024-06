Együtt muzsikáltak diákok és tanárok 1 órája

Nyáron is szólt a népzene

Külön csoportokban és együtt is örömzenéltek a fiatalok az Agóra Népzenei Műhely nyári programján, ahol citera, hegedű, brácsa és nagybőgő is szólt. A gyerekek nemcsak tanév közben, hanem nyáron is szívesen hangszert ragadtak.

Szabó Gabriella Szabó Gabriella

Fotó: Szabó Gabriella

Somogyi, bukovinai, szilágysági és széki muzsika is szólt a kaposvári Agóra Népzenei Műhely nyári foglalkozásain. Tóth Olivér három éve tanul nagybőgőzni Csikvár Gábortól. A fiatal fiú tanév közben rendszeresen jár a foglalkozásokra, s a vakáció idején sem szeretett volna zenélés nélkül maradni. – Az elmúlt napokban olyan muzsikát tanultunk, amit eddig együtt még nem játszottunk. Ez újdonság volt nekem is – mesélte a zenésznövendék, aki a tanulmányait és a bőgőzést Budapesten zeneművészeti gimnáziumban folytatja. Olivér öccse, Árpád is népzenésznek készül, ő két és fél éve tanul hegedülni a népzeni műhelyben. – Jobban szeretek zenekarban, együtt játszani a többiekkel, ilyenkor igazán jól hangzik a népzene – mesélte a fiú. Fotó: Szabó Gabriella Barbély Borbála brácsán játszik. Mint elmondta: fontos hangszer az övé. – Kicsit lámpalázas vagyok, de mindenképpen vonós hangszeren szerettem volna megtanulni játszani. A prímás előtérben van, a brácsás viszont a háttérben muzsikál, viszont egy zenekarban ő adja a ritmust, nagyon színessé teszi a zenét. Fotó: Szabó Gabriella A brácsásokat Karácsony Tamásné Bajzik Éva, a hegedűsöket György-Horváth László, a citerásokat Husi Gyula tanítja. Utóbbi csoportjában játszik Zsiga Olívia is, aki testvére hatására kezdett el citerázni. – Nemcsak a zenéket tanuljuk a foglalkozásokon, hanem azt is, hogy miként lehet jobban játszani a hangszeren. Ha az alapokat tudjuk, s begyakoroltuk az adott dalt, akkor sokkal magabiztosabban lépünk közönsége vagy zsűri elé, hiszen népzenei versenyeken is indulunk – mondta Olívia. Fotó: Szabó Gabriella - Három éve működik az Agóra Népzenei Műhely. Azzal a céllal indítottuk útjára, hogy olyan közösségi színteret hozzunk létre, ahol a fiatalok zenekaron belül is ki tudják próbálni magukat. Ők év közben egyéni képzésekben is tanulnak, de havonta két alkalommal az Együd Árpád Kulturális Központban külön szekciókban és együtt is muzsikálnak – mesélte Csikvár Gábor, népzenész, oktató. A műhelynek mintegy 30 fős az év közbeni állandó létszáma. Az intenzív nyári programon mintegy 15-en vettek részt.

Fotó: Szabó Gabriella





Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!