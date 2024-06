Az összekötőkapocs nem más, mint Vida Zoltán, a fiatal plébániai kormányzó, aki örömmel szolgálja a rábízottakat valamennyi településen. A humor és az önfeledt vidámság volt a főszereplő a főzőversennyel kezdődő, s a legkülönbözőbb korosztályt megszólító napon. Szent és profán együtt volt jelen a hagyományteremtő szándékkal meghirdetett alkalmon; míg finom illatfelhőban úszott a templomkert, – hiszen 10 csapat jóvoltából tárcsákon sült, kondérokban főtt az ebédnekvaló – addig temperamentumos zenés dicsőítés hangolta rá a híveket a Kling József márványkompozíciója előtt tartott szabadtéri ünnepi szentmisére, melyet Zoltán atya mutatott be. A lelki töltekezés mellett a játék szintén kiemelt szerepet kapott a családokat is vonzó, remek hangulatú találkozón. Ügyességi próbák, mászókák, kézműves foglalkozások várták a legkisebbeket, arcfestésre is volt mód, de régi népi játékokkal is megismerkedhettek a résztvevők.

A közösségépítés volt a legfőbb cél

Megtapasztalni a találkozás és az együttlét örömét, amely – tudjuk jól – statisztikailag nem mérhető. Többen egy nagy ölelésként élték meg a palacsintaevőversennyel s a magyaregresi férfiak slágereivel gazdagított eseményt, és azt is megfogalmazták: várják a folytatást. Az önfeledt örömre, az énekes-zenés dicsőítő imára, a misén elhangzó tanításra szerencsére fogékonyak, s a kondér mellé is szívesen odaállnak a hívek, és ami a legfőbb: a játékosság sem kopott ki életük pergő ritmusából.