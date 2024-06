Az első könyvét nem akarta a saját nevén megjelentetni

– Négy kötetem jelent meg, ebből kettő lélektani jellegű esszégyűjtemény, de orvosi hivatkozásuk is van: A szeretet gyakorlata, És a te lelked? – mutatta be a köteteket. Az első irodalmi könyvét nem akarta a saját nevén megjelentetni, mert volt némi gátlás benne, de irodalmi körökből támogatták, ezért a legutolsó könyve, az Életemből verseket faragtam című már a saját nevén jelent meg. A Magyar Orvosírók és Képzőművészek Közössége (MOIKK) tagja lett, illetve a Vörösmarty és a Krúdy Társaság tagja. Gyermekkorában gyakran hallott a Rosseb-ezredről, édesapja is emlegette. A Kaposváron élő unokahúga küldött egy helyi kiadású történeti könyvet a gyalogezredről. Ezt felhasználta az íráshoz, neveket és adatokat gyűjtött belőle.