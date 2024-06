– Amikor rám szórták a festéket, azt éreztem, hogy egyre színesebb egyéniség vagyok – emelte ki egy másik résztvevő, Takács Hilda. – Gyönyörű hangulata van a holinak. Teljesen felszabadultan éreztem magamat. Azt hiszem máskor is eljövünk ide a barátaimmal – mondta a zalaegerszegi nő. Horváth Éva is először vett részt a festékszórásban. A zalai nő kérdésünkre azt mondta, boldogsággal töltötte el, amikor bőrén érezte a színes festékport.



– A holi valójában azt a célt szolgálja, hogy ilyenkor feloldjuk azokat a feszültségeket, félreértéseket, egymás iránti esetleges rossz érzéseket, amiket táplálunk – hangsúlyozta Szilaj Péterné Gandharvika a Krisna-tudatú Hívők Közösség szóvivője. – Ezzel kifejezzük egymás iránt a szeretetünket, a barátságunkat, odafigyelésünket, a vidámságot, és jó kapcsolatokat építünk ilyenkor. Azt mondják, hogy minden szín valami más érzelmet képvisel. Ezeknek a színeknek, színes érzéseknek köszönhetjük azt, hogy olyan változatos a világunk és változatosak az emberi kapcsolataink. A mai világnak, amikor sokszor online tartjuk a kapcsolatot, úgy ismerkedünk, ez nagyon is aktuális eseménye, mert testközelből tudjuk kifejezni egymás iránt az érzéseinket – tette hozzá Szilaj Péterné Gandharvika.

Több napig mulatoztak a színekkel A holi ünnep, valójában egy tavaszköszöntő fesztivál Indiában. Ott azonban jóval előbb, február környékén szokták megünnepelni. Ez egy ősi, több mint 5000 éves hagyomány, mely valójában Krisnának a korából ered, amikor 5000 évvel ezelőtt Krisna személyesen, isteni formájában megjelent Indiában. A holi játékot barátnőivel, barátival játszotta, színes festékekkel festették be egymást. Nemcsak porokat, hanem folyékony festéket is használtak, és azzal szórták, fröcskölték egymást. Ez több napon át tartó mulatság volt akkoriban.