A hagyományos, idősek által híven őrzött népszokásra ezúttal is hivatalosak voltak a környező települések nyugdíjasszervezeteinek képviselői, valamint a férfiak alkotta helyi nótakör tagjai is.

A májusfaállítás és -kitáncolás eredetéről Pókos Jánosné klubvezető beszélt a megnyitón, az ünnepi műsor részeként előbb az óvodások csaltak örömkönnyeket a nagyik szemébe, majd Teszlákné Navrasics Nikoletta polgármester köszöntője után Bognár Zsófia szólóéneke kapott nagy tapsot.

A folytatásban Berlász Géza tangóharmonikás kíséretével a nótakör varázsolta el a közönséget, húzta a talpalávalót az azt követő májusfa-kitáncoláson is. A remek hangulathoz a Gyékényesre rokonlátogatóba érkezett, alföldi Fejes Sándor is hozzájárult, aki mintegy félórában népszerű slágereket és nótákat adott elő. Miklós Tibor zenéjére pedig még a fájós lábúak is táncra perdültek.

– Ezúttal is a közösség és a baráti kapcsolatok erősítése volt a célunk, nem mellesleg néhány órára elfelejtettük minden gondunkat-bajunkat. Ehhez az önkormányzattól és a helyi vállalkozásoktól is sok segítséget kaptunk – mondta Pókos Jánosné.

Csombárdon köszöntek el a tavasztól négy település idősei

Csombárd A siófoki Ki mi tud? országos döntőjén szerzett arany minősítést követően a nyugdíjas-egyesület első ízben rendezett májusfa-kitáncolást a kis somogyi településen, amelyből Fülöp Lászlóné, a hely nyugdíjas-egyesület elnöke szerint mindenképpen szeretnének hagyományt teremteni. Az eseményre meghívták a bodrogi, az osztopáni és a mezőcsokonyai szépkorúak közösségét, velük együtt mintegy hatvanan vettek részt a jól sikerült összejövetelen. A remek hangulathoz a finom ételek mellett a letűnt ifjúságot megidéző muzsika is hozzájárult.

Táncoltak Füreden

A Szentjakabi és a Toponárért Nyugdíjas Egyesület is részt vett a helyi szépkorúak szervezete által a közelmúltban rendezett májusfa-kitáncoláson. A jól sikerült eseményt Lendvai Zoltánné alkalomhoz illő verssel színesítette, majd sor került a közösség fiatalabb férfijai révén állított fa kiemelésére. A jóízűen elfogyasztott ebéd után, Varga József hangulatos zenéjére még sokáig együtt maradt a társaság.