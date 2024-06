Június 12-én a veszprémi História Kertben a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjáték premier előtti gálavetítésével kezdődik és négy napon át tart a hazai filmek legnagyobb ünnepe, új nevén a MOZ.GO, a Magyar Mozgókép Fesztivál.

A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, 12 helyszínen közel 100 magyar filmet láthatnak a filmbarátok jelképes 500 Ft-os áron.

Közel 50 film alkotóival találkozhat is a közönség. Jelen lesz többek között Pogány Judit, Udvaros Dorottya, Csobot Adél, Mészáros Blanka, Nagy Katica, Rujder Vivien, Bezerédi Zoltán, Bodrogi Gyula, Jordán Tamás, Kinizsi Ottó, Kern András, Koltai Róbert és Szacsvay László. Igazi kuriózum, hogy betekinthetünk a még készülő Hunyadi című sorozat kulisszatitkaiba. A Köntörfalak vetítésével emlékezünk Tompos Kátyára. A június 15-i Magyar Mozgókép Díj gálán a Közönségdíjat is átadják, holnap indul a szavazás. 2024-ben is Balatonalmádi, Balatonfüred és Veszprém ad otthont a filmes mustrának

Fotó: Magyar Mozgókép Fesztivál

Kern András, Pogány Judit és Bodrogi Gyula is jelen lesznek

Június 12-én, szerdán 21.30 órakor a veszprémi História Kertben a Ma este gyilkolunk premier előtti gálavetítésével kezdődik a MOZ.GO, ahol jelen lesz többek között Fazakas Péter rendező és a főszereplő, Kern András, valamint Pogány Judit, Bodrogi Gyula, Jordán Tamás és Koltai Róbert. Június 13-án 18.45-kor a veszprémi Hangvillában láthatja a közönség a tavalyi év legnagyobb magyar sikerét, a legtöbb díjra jelölt Semmelweis című alkotást. A filmet elkíséri Koltai Lajos rendező, Mészáros Blanka és Nagy Katica főszereplő. Aznap 21 órakor az Agórában vetítik a Cicaverzum című romantikus vígjátékot. A film után a közönség találkozhat Szeleczki Rozália rendezővel és Csobot Adéllal. Csütörtökön 21.30-kor a Hangvillában lesz a díszbemutatója az Ők tudják mi a szerelem című filmnek. Hubay Miklós legendás darabját a Nemzeti Színház színpada után a kamerák előtt is megrendezte Rátóti Zoltán. A vetítés után jelen lesznek a film alkotói, köztük a rendező és Udvaros Dorottya. Kárász Róbert, a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatója, Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, zsűrielnök, valamint Dombrovszky Linda rendező, Lukácsy György, dramaturg, forgatókönyvíró és Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Mozgókép Díjak zsűritagjai (b-j) a Magyar Mozgókép Fesztivál sajtótájékoztatóján a veszprémi FOTON Audiovizuális Centrumban 2024. május 9-én. Az idei évtől MOZ.GO fesztiválra keresztelt rendezvényen mintegy száz filmet láthatnak majd az érdeklődők Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás