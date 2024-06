Egyre nő a diákszerzők száma

Még 2022-ben, karácsony előtt mutatták be az első antológiát Új kezdet címmel, melyben 20 szerző 35 írása kapott helyet. A tavalyi év ugyan kimaradt, de a 2023/24 -es tanévben már 23 szerző 48 írással jelentkezett. Emelkedik az alkotók száma, mutatott rá Szemes Péter. Reményei szerint a Somogy kulturális folyóirat és a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság utánpótlását is adhatják majd a most felfedezett diákszerzők, és erre a tényre felhívta Szakály Sándor, a Berzsenyi társaság elnöke, és Ujváry Gábor, a Somogy főszerkesztője figyelmét. Ezek az első lépések, ám a beérkezéshez még rögös út vezet, nem mindenkinek sikerül bejárni, de ez nem is baj, mert fontosabb az alkotás öröme, jegyezte meg.