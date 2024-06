Sztori és tükörkép szembesíti a nézőt a valósággal. Kiderül: a pincérnőt elhagyta orvosnak tanuló párja, mert nem tartott vele Olaszországba; 5 éves gyerekét a nagyszülők nevelik, de jövőre magához veszi. Ezért gürcöl későig a kávéházban; jóllehet, fiatalabb korában többre volt predesztinálva. Amint közös albérletükben a kicsi elaltatása után egy-egy vizsga előtt kikérdezte medikus szerelmét, annyit tanult, hogy talán ma is sikeresen levizsgázna belgyógyászatból. A férfi is magányos, szeretne végre horgonyt ereszteni. Van esély rá, hiszen a nagy érzelmi amplitúdójú darab végén a szereplők átcsapnak magázásból tegezésbe, sejtetve a végkifejletet, a mámoros egymásra találást.

Szép pillanat, amikor a pénzét egykor gyógytornászként kereső felszolgálónő megmutatja a férfinak, miként kell fájdalommentesen megmozgatni a sajgó kart. Mély intimitás rejlik érintésében, és további számos mozdulatban, miközben a néző konstatálja: lám-lám, működik a kémia a szereplők között. Nemcsak amiatt, mert házaspár játssza a párost, hanem azért, mert ez volt a rendezői szándék.

A hol humorral, hol több-kevesebb vitriollal dúsított párbeszédcunamiban vakotás életünk elemeit fedezhetjük fel, ezért hat oly üdítően az előadást követő beszélgetés. Szilvi elmondja, szinte a sejtekig egyek férjével, s ez ellen Oszi sem ágál. Házaspárként a játék is könnyebb, de minden alkalommal valamiben más produkció születik.

A közönség sok titkot tud meg a színészpárról. A teátrum berkein belülről éppúgy, mint magánéletükről. Az énekesként és konferansziéként is kiváló művésznő lelkesen készíti a színház honlapján megjelenő videósorozatát kollégáiról, s míg ő arra törekszik, hogy családi kapcsolatait ápolja, sokat kiránduljanak, pihenjenek, addig férje bevallja: „stikában” is képes szövegtanulásra. Akár a görög tengerparton is, míg felesége a napon szundikál. Sok örömöt ad, de sok idejét elviszi az általa vezetett Karaván Színház és Alapítvány, amelynek célja, hogy előmozdítsa a fiatalok esélyeinek javítását és társadalmi mobilizációját, valamint jelen legyen a roma kultúrában, és segítse romák és nem romák együttélését. Szilvi örömmel újságolta: bár hiányoznak az idősebb pályatársak a Csikyből – köztük Spindler Béla, Hunyadkürti György és Gyuricza István –, azt azonban érzi, végre a szeretetnek is jut szerep a társulat összetartásában. Jó volt hallani.

Amikor arról faggatóztam, hogy élték meg a viszonylag sűrű igazgatóváltást – Babarczy után Znamenák, majd Schwajda, Rátóti, Fülöp Péter –, azt felelte: nehezen. Minden új direktor érkeztekor azt érezte, újra és újra bizonyítania kell. Azt is megkérdeztem tőle, keresztvetéssel most is könnyebben megy-e a játék, könnyezve mesélte: igen; mindig így lép színpadra. Tehetségét Istentől kapott ajándéknak tekinti és hálával tartozik érte.

Mi pedig értük; két és fél évtizede a társulat erősségei.



