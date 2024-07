– Rendkívül hálás vagyok a színésztársaimnak az elismerésért, örülök, hogy nem riválisuknak tartanak, hanem olyan társuknak, akivel jó együtt dolgozni. Bízom benne, hogy a díj arról is szól, hogy nem csak a szakmaiságomat ismerik el, hanem kollégájukként szeretnek – mondta Mészáros Sára, aki az évad egyik legmeghatározóbb előadásának a Bereczki Csilla rendezte Apa című darabot tartotta.

– Sajnos nem sokáig tudtuk játszani Hunyadkürti György hirtelen halála miatt, de azt gondolom, minden előadás után hatalmas ajándékot kaptunk a nézőktől. A darab végén ugyanis lehetőség adódott arra, hogy a nézők megfogalmazzák érzéseiket az előadással kapcsolatban. Csodálatos beszélgetések születtek, többen nagyon őszintén megnyíltak, és rettenetesen jó érzés volt átélni, hogy mennyire mélyen megérintette az előadás a közönséget. Balzsam volt a lelkemnek mindez egy-egy előadás után

– mondta el Mészáros Sára. – A másik szerep, amit kiemelnék a mögöttünk álló évadból, egy valódi desszert volt számomra, ez a Sirályban Arkagyina szerepe volt, amelyben szárnyalni lehetett. Nagyon szeretek Ilja Bocsarnikovsz rendezővel dolgozni, aki a Meggyeskertet is rendezte. Számomra nagyon szimpatikus az, ahogy a színházat látja – tette hozzá. – Ritkábban játszom a könnyedebb darabokban, de például a gyerekdarabokat is szeretem, ahol egy másfajta mesterségbeli tudásra van szükség. Kell tudni poént mondani, énekelni táncolni – folytatta.

A színház számomra a mai napig egy varázslat, egy csoda.

Akkor is, ha a nézőtéren ülök. Felgördül a függöny, elsötétül a fény és én máris mosolygok, mint egy kisgyerek. Bátyám, Mészáros Máté is színész, igyekszünk egymás alakításait figyelemmel kísérni, bár most nekem van restanciám felé, de örömmel tölt el, ha láthatom.

A színésznőtől megtudtuk, hogy a következő évad első bemutatójában az Őszi álomban lép először színpadra.

– Bérczes László rendezi a darabot, akivel már többször dolgoztam együtt. Nagyon szeretem az ízlését, a bizonytalanságokat, amikkel dolgozik. Nagyon jól ismerem, de mindig tud újat mutatni számomra. Szeret finoman elemezgetni, úgy érzem, hogy vele egy színházi nyelvet beszélünk. Az ő rendezése után Kelemen József rendezésében kaptam szerepet, majd A mi kis városunkban játszom.



Bíbelődés és bagolyhuhogás A székesfehérvári születésű színésznő Eger, majd Pécs után érkezett Kaposvárra, s több mint tíz éve vidéki életet él. – Nem vágyom a nagyvárosba, én falusi csaj vagyok, annak minden egyszerűségével. Előadások után sietek haza, nagyon szeretek otthon lenni, imádom a természetet, a jó levegőt a madárcsicsergést, a bagolyhuhogást. A kerttel való bíbelődés is fontos, igazi feltöltődés számomra.