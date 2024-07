Az augusztus 8-án kezdődő és 11-ig tartó tizedik RockBalaton fesztivál nem csak az önfeledt szórakozásról szól, hanem egymás segítéséről, társadalmi szerepvállalásról is. Idén is jótékony célú kiegészítő programokkal várják a szórakozni vágyókat.

Egy csepp figyelem

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a véradás fontosságát, ami különösen a nyári időszakban égető probléma. Ezért a Magyar Vöröskereszttel karöltve a RockBalaton szervezői is odaállnak a jó ügy mellé és augusztus 8-án 12 és17 óra között véradást tartunk. Bárki a karját nyújthatja a fesztivál bejáratánál, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát. Fontos, hogy ahhoz, hogy életet menthessenek a fesztiválozók lakcímkártyával és személyi igazolvánnyal, valamint TAJ-kártyával is rendelkezni kell a helyszínen.

Az első véradókat ajándékkal jutalmazzák a szervezők, hiszen ajándék RockBalton pólókat ajánlottak fel számukra.

Fesztiválozók a rászorulókért

Mindenki jól ismeri a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, amely zászlójára tűzte a nehéz sorsú családok segítését. Ebben a misszióban a RockBalaton szervezői is támogatják a karitatív szervezetet azzal, hogy az augusztus 8. és 11. között dübörgő fesztiválon helyszínt biztosítanak számukra adománygyűjtésre.

Négy nap önfeledt szórakozás.

Fotó: Kajetan Jácint

Nem lehet unatkozni

A magyar rockzene legjobbjai és a legmenőbb feltörekvő zenekarok adják egymásnak a fonyódi színpadot négy napon át. De a zenészekkel a fellépéseken túl is találkozhat a közönség, minden nap lesznek dedikálások a koncertek között, ahol a régóta vágyott autogramokat is beszerezhetik a keményvonalas fanok.

A buli két helyszínen zajlik a RockBalatonon, hiszen a korábbi években osztatlan sikert aratott rock-discokat idén is folytatják. Minden nap a legkedveltebb rockzenék szólnak a sörsátorban, ahol igazi önfeledt szórakozás várja a betérőket.

Igazi rocklegendák lépnek színpadra.

Fotó: Jancsek Viktor

Sínen vagy négykeréken, nincs akadály

A fesztiválnak idén is a méltán híres fonyódi piac ad otthont, ahol ingyenes parkolást biztosítanak a szervezők az autóval érlezőknek. Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a minél kisebb környezeti terhelés érdekében javasolják a MÁV balatoni járatait. Az állomás néhány percre található a helyszíntől és a hazajutás is megoldott, hiszen a nyári idegenforgalmi szezonban az úgynevezett bagolyjáratok éjszaka is óránként indulnak a balatoni állomásokról.