A háromnapos eseményen a szlovákiai Hetényből is érkeztek táncosok, akik a táncművészet több ágát mutatták be a színpadon. Galácz György, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, pénteken egy ünnepi közgyűlést tartottak, ahol húsz éves testvértelepülési kapcsolatukat erősítették meg a németországi Auleben-nel. A Mária-napok részeként ifjú polgárokat is avattak.